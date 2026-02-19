Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança'

Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão

O Liberal
fonte

Marcelo Rangel foi um dos destaques do clube nas últimas temporadas (Wagner Santana)

Com a camisa 88, Marcelo Rangel escreveu seu nome na história do Remo. Desde 2024 no clube, o jogador conquistou a titularidade na equipe e participou de dois acessos históricos para o time azulino. Na última quarta-feira (18), contra o Águia de Marabá, pelas quartas de final do Parazão, o goleiro chegou à marca de 100 partidas com o Leão Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Só agradecer ao torcedor, ao clube, à diretoria, à comissão técnica, ao grupo de jogadores e ao staff. A todos que estiveram comigo durante essa jornada e hoje completando 100 jogos", declarou o jogador.

Rangel chegou ao Remo na temporada de 2024, após uma passagem pelo Goiás-GO em 2023. A estreia com a camisa do Leão Azul foi no dia 21 de janeiro de 2024, contra o Canaã, no estádio Mangueirão, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Na partida, o clube venceu por 5 a 0.

VEJA MAIS 

image Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores'
O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário

image Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão
Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

image Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes
Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada.

Naquele ano, o jogador conquistou a titularidade na equipe, fez 44 jogos e foi um dos destaques no acesso à Série B.

No ano seguinte, a história se repetiu. O goleiro foi um dos pilares do Leão Azul na campanha histórica rumo à elite do futebol brasileiro. À frente do gol azulino, Marcelo fez defesas importantes e virou ídolo da torcida do clube. Ao todo, foram 50 jogos em 2025, que além do acesso, teve a conquista do Parazão.

"É um sonho de criança quando a gente começa a jogar futebol, jogar em um grande clube e nele atingir 100 jogos com uma camisa tão grande como é a do Clube do Remo. Que venham muito mais jogos pela frente", completou o arqueiro.

No seu 100º jogo com a camisa do Remo, Rangel defendeu um pênalti e ajudou a classificar o time para a semifinal do Parazão. Com empate por 1 a 1 no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis. No fim, o Leão superou o Azulão por 5 a 4.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

marcelo rangel
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança'

Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão

19.02.26 9h49

ENTREVISTA

Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores'

O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário

18.02.26 23h20

DEU LEÃO

Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

18.02.26 22h24

Futebol

Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes

Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada.

18.02.26 14h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DEU LEÃO

Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

18.02.26 22h24

FUTEBOL

No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026

Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes

19.02.26 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

19.02.26 7h00

ENTREVISTA

Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores'

O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário

18.02.26 23h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda