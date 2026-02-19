Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão O Liberal 19.02.26 9h49 Marcelo Rangel foi um dos destaques do clube nas últimas temporadas (Wagner Santana) Com a camisa 88, Marcelo Rangel escreveu seu nome na história do Remo. Desde 2024 no clube, o jogador conquistou a titularidade na equipe e participou de dois acessos históricos para o time azulino. Na última quarta-feira (18), contra o Águia de Marabá, pelas quartas de final do Parazão, o goleiro chegou à marca de 100 partidas com o Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Só agradecer ao torcedor, ao clube, à diretoria, à comissão técnica, ao grupo de jogadores e ao staff. A todos que estiveram comigo durante essa jornada e hoje completando 100 jogos", declarou o jogador. Rangel chegou ao Remo na temporada de 2024, após uma passagem pelo Goiás-GO em 2023. A estreia com a camisa do Leão Azul foi no dia 21 de janeiro de 2024, contra o Canaã, no estádio Mangueirão, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Na partida, o clube venceu por 5 a 0. VEJA MAIS Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. Naquele ano, o jogador conquistou a titularidade na equipe, fez 44 jogos e foi um dos destaques no acesso à Série B. No ano seguinte, a história se repetiu. O goleiro foi um dos pilares do Leão Azul na campanha histórica rumo à elite do futebol brasileiro. À frente do gol azulino, Marcelo fez defesas importantes e virou ídolo da torcida do clube. Ao todo, foram 50 jogos em 2025, que além do acesso, teve a conquista do Parazão. "É um sonho de criança quando a gente começa a jogar futebol, jogar em um grande clube e nele atingir 100 jogos com uma camisa tão grande como é a do Clube do Remo. Que venham muito mais jogos pela frente", completou o arqueiro. No seu 100º jogo com a camisa do Remo, Rangel defendeu um pênalti e ajudou a classificar o time para a semifinal do Parazão. Com empate por 1 a 1 no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis. No fim, o Leão superou o Azulão por 5 a 4. 