Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

Fábio Will
fonte

Pikachu em treinamento no Remo (Luiz Carlos / Remo)

O Remo já conta com o lateral-direito/atacante Yago Pikachu integrado ao elenco azulino. Nesta terça-feira (6), o clube divulgou imagens do jogador paraense nas dependências do Centro de Treinamento do Retrô-PE, na região metropolitana do Recife (PE), onde a equipe realiza a pré-temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nas imagens, Pikachu aparece conversando com o atacante Marrone, companheiro de tempos de Vasco da Gama. O atleta também iniciou a bateria de exames médicos e físicos, etapa que antecede o início dos trabalhos com bola junto ao restante do grupo.

ASSISTA 

A chegada de Yago Pikachu foi bastante repercutida e celebrada pela torcida do Remo. Aos 33 anos, o jogador retorna oficialmente ao clube onde atuou no futsal ainda jovem, mas construiu grande parte de sua trajetória profissional vestindo a camisa do Paysandu, maior rival azulino. Pelo Papão, foram mais de 200 partidas disputadas e mais de 60 gols marcados, além de título do Parazão e dois acessos nacionais.

VEJA MAIS

image Yago Pikachu revela que sempre foi remista
Novo reforço do Clube do Remo afirmou que a relação com o Leão começou antes da carreira, por influência da família

image Paysandu: Alberto Maia 'cutuca' Pikachu após acerto com Remo e fala em 'ingratidão'
Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia deu uma "alfinetada" no jogador Yago Pikachu, que afirmou ser torcedor do Remo

image Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu
As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam

Além do clube bicolor, Pikachu passou por Vasco da Gama, Shimizu S-Pulse, do Japão, e Fortaleza. No Tricolor do Pici, viveu um dos melhores momentos da carreira, conquistando três Campeonatos Cearenses, duas Copas do Nordeste e sendo eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro em 2021.

No último final de semana, Yago Pikachu esteve na sede social do Remo, na Avenida Nazaré, acompanhado do pai, Seu Lisboa. O jogador foi recebido pelo presidente Antônio Carlos Teixeira e recebeu uma camisa personalizada do Leão Azul, com seu nome e o número 22. Após o encontro, Pikachu concedeu entrevista à RemoTV e reforçou sua identificação com o clube azulino, afirmando que, apesar da passagem marcante pelo Paysandu, vem de uma família de torcedores remistas e sempre teve carinho pelo Remo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

