Yago Pikachu revela que sempre foi remista

Ex-ídolo do Paysandu, o lateral-direito Yago Pikachu afirmou que sempre foi torcedor do Clube do Remo. A declaração foi feita durante participação no Reicast, podcast oficial do Leão Azul, e ganhou grande repercussão entre os torcedores azulinos após a confirmação da chegada do jogador para a temporada de 2026.

Sem rodeios, Pikachu explicou que o vínculo com o Remo vem de antes mesmo do início da carreira profissional e tem origem familiar. “Eu não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande a minha vinda pra cá. Como eu falei, os mais próximos de mim, principalmente os meus familiares, sabem que a minha família é toda remista. Meu pai, minha mãe”, afirmou o jogador.

Segundo Yago Pikachu, o contato com o clube azulino começou ainda na infância, quando frequentava o estádio ao lado do pai. “Meu pai me levava muito para os jogos do Remo. Então eu tinha esse sentimento, tinha esse carinho”, relatou o atleta durante a entrevista.

O apresentador do podcast reforçou que, antes de se tornar jogador profissional, Pikachu já era remista, algo que o próprio atleta confirmou ao longo da conversa.

Foto antiga volta a circular nas redes sociais

Após a fala do jogador, internautas passaram a resgatar uma foto antiga de Yago Pikachu ainda criança vestindo a camisa do Remo. A imagem voltou a viralizar nas redes sociais e mostra o atleta ao lado de outros jovens jogadores durante a comemoração da Taça Brasil de Clubes Sub-15, conquistada em 2007, em São Luís, Maranhão.

O registro reforçou o discurso do lateral-direito sobre a identificação antiga com o clube azulino e movimentou ainda mais os comentários entre torcedores do Remo.

Confira a foto:

Yago Pikachu diz que ligação com o Remo vem da infância (Reprodução/Redes sociais)

A chegada de Yago Pikachu ao Remo também provocou críticas de torcedores do Paysandu. Revelado pelo clube bicolor, o jogador atuou pelo Papão entre 2012 e 2015, período em que construiu uma trajetória marcante e alcançou o status de ídolo da torcida azul celeste.

A mudança de lado no futebol paraense, conhecida como “travessia”, foi um dos assuntos mais comentados após o anúncio da contratação.

O Clube do Remo anunciou a contratação do meia paraense Yago Pikachu para a temporada de 2026. O jogador chega para reforçar o elenco azulino nas disputas do Campeonato Paraense, do Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa do Brasil e da Copa Verde.