Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21) O Liberal 23.02.26 11h10 Lutador se recuperou após três derrotas consecutivas no UFC (Reprodução / Instagram / UFC) O "Paraense Voador" Michel Pereira voltou ao caminho das vitórias. Após amargar um jejum de três lutas sem vencer, o lutador superou o estadunidense Zach Reese por decisão dos juízes no último sábado (21), no UFC Houston, no Texas. Com o resultado, o paraense encerra o jejum e ganha uma sobrevida na organização. Com três derrotas seguidas, Michel tinha a sua posição no Ultimate ameaçada e precisava do triunfo para se reerguer. Agora, o paraense soma 32 vitórias, 14 derrotas e dois no contest (sem resultado) no cartel. Já Zach chega ao terceiro revés na carreira. O lutador norte-americano tem 10 vitórias e uma luta sem resultado. VEJA MAIS Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor' Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21) Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 Combate O combate na categoria dos médios (até 84 kg) foi marcado pelo equilíbrio, muita intensidade dos dois lados e trocação entre os atletas. O paraense começou bem, com uma joelhada no rival. Na sequência, trabalhou da média para a longa distância e controlou os primeiros minutos. No entanto, Reese também aplicou chutes e golpes. No segundo round, Michel acertou novamente duas joelhadas na linha de cintura de Zach. Pereira adotou uma postura diferente das últimas lutas e se movimentou mais no octógono. Assim, os dois tiveram momentos de trocação, com golpes de ambos os lados, mas sem knockdown. Já no último assalto, o ritmo diminuiu. Os lutadores estavam visivelmente cansados. Reese tentou finalizar o duelo com um estrangulamento, sem sucesso. No fim, Michel e Zach partiram para a trocação franca. No final, os juízes deram a vitória para o paraense, mas a decisão não foi unânime, com um dos juízes dando o triunfo para o estadunidense (29-28, 28-29, 29-28).