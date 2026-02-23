Capa Jornal Amazônia
Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor'

Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21)

Hannah Franco e Aila Beatriz Inete
fonte

Melquizael Costa desafia Diego Lopes após nocaute no UFC Houston. (Reprodução / UFC)

O paraense Melquizael Costa voltou a ganhar destaque no cenário do MMA ao desafiar publicamente o brasileiro Diego Lopes, do Amazonas, após vencer Dan Ige no UFC Houston no último sábado (21). O momento ocorreu ainda dentro do octógono, durante a entrevista pós-luta, e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Além do nocaute sobre Dan Ige, Melquizael aproveitou os holofotes para lançar o desafio a um dos principais nomes da divisão dos penas. Em tom descontraído, o atleta citou a tradicional disputa entre os estados e destacou que o açaí do Pará é Melhor que o do Amazonas.

“Pessoal, tem um cara aqui na plateia que todos vocês amam e eu também o amo, ele é bom para caramba. Só que tem uma parada: o açaí lá do Pará é melhor do que o do Amazonas. Diego Lopes, tu é o próximo”, afirmou o lutador da equipe ‘Chute Boxe João Emílio’. A declaração arrancou risadas e aplausos do público.

Luta

Melk subiu no octógono no último sábado para encarar o experiente Dan Ige. Os dois se estudaram bastante nos minutos iniciais, com o norte-americano buscando a luta agarrada. Contudo, Melquizael não aceitou a queda nem o clinch.

O nocaute ocorreu já na reta final do primeiro round. O paraense, natural de Porto de Moz, interior do Pará, acertou um chute rodado que pegou no queixo do adversário e o levou ao chão. Melk ainda aplicou alguns golpes enquanto Ige estava caído, e o árbitro interrompeu o combate.

Com o resultado, Melk se tornou o primeiro lutador a nocautear Dan Ige. Antes de enfrentar o paraense, o estadunidense tinha 10 derrotas na carreira, todas por decisão dos juízes.

"Eu falei para vocês, eu acabei de lutar com uma lenda. Os melhores strikers e grapplers dessa categoria não conseguiram parar ele. Eu falei que eu ia fazer uma luta dura, que ia conseguir finalizar ou nocautear ele [sic]. Cumpri com a promessa", comentou Melk.

O desempenho do paraense ainda rendeu o bônus de "Performance da Noite", no valor de 100 mil dólares (mais de R$ 500 mil). Agora, Melk soma 26 vitórias na carreira.

