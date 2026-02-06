Com três derrotas seguidas, paraense Michel Pereira rebate críticas e mira reação no UFC

Com luta marcada para o próximo dia 21 de fevereiro no UFC, o paraense Michel Pereira vive o seu “pior” momento na organização. O lutador, que é natural de Tucumã, sudeste do Pará, vem de três derrotas seguidas no Ultimate. Recentemente, Pereira foi chamado de "preguiçoso" pelo também brasileiro e companheiro de treino Johnny Walker. Michel respondeu ao comentário e rechaçou o adjetivo.

"Eu treino no mesmo horário que ele [Johnny Walker]. Daí eu falei: Johnny, olha quantas lutas eu tenho. Tu achas que, se eu fosse preguiçoso, como tu fala, eu teria essa quantidade de lutas? Eu tenho quase 50 lutas no meu Sherdog", respondeu o paraense em entrevista ao podcast "Direto de Vegas", do site especializado em MMA Ag Fight.

Segundo Michel, o comentário do compatriota deve ter sido motivado pelo fato de ele não viver na academia fora do camp. De acordo com ele, quando não tem combate marcado, foca em fazer outras coisas além da luta.

VEJA MAIS

"É porque cada um tem sua metodologia e um formato de viver. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar muito, que é o [Carlos] Prates, que é um cara que está em ascensão, top de linha, e bebe pinga, fuma, vai para festa... Quando eu estou em camp, eu não vou para festa, não bebo, a disciplina é ao extremo. Só que, quando eu não estou com luta, tenho outras coisas para fazer também. Muitas vezes eu vou lá para o Pará, Brasil, eu tenho minha vida aqui. É por isso que muitos têm depressão", declarou. "Tenho esposa, filho, amigos, a minha vida não é só treino", completou o lutador.

Muita confiança

O Paraense Voador, como é conhecido, também comentou sobre sua última luta, que terminou em apenas 43 segundos. Michel disse que não imaginava que pudesse perder o combate para Kyle Daukaus.

“Nunca [me via perdendo essa última luta]. Se o cara lá fala: ‘Ei, Michel, luta de novo com aquele cara [Kyle Daukaus]. Se você perder, a sua bolsa vai para ele’. Eu vou na hora", afirmou o paraense.

"Não me via perdendo para aquele cara nunca. Mas nós estamos no MMA. Entrou a porra da mão. Canhoto, entrou o cruzado... Eu entrei para matar. Eu estava animado, feliz. Entrei mesmo para matar o cara, só que entrou a porra da mão. Em sparring, treino, que é muito mais duro, não entrou uma mão daquela. E na luta, com luvinha”, completou Michel.

Antes da derrota para Kyle, Pereira já havia perdido duas lutas, para Abusupiyan Magomedov e Anthony Hernandez. Com isso, o lutador chegou à terceira derrota seguida no UFC, algo inédito em sua carreira na organização. Antes disso, entre as categorias meio-médio e médio, o paraense havia acumulado oito triunfos consecutivos no Ultimate.

Agora, o desafio será contra o estadunidense Zachary Reese. O lutador não perde há três lutas, mas teve um no contest (sem resultado) no penúltimo compromisso no Ultimate. Diferente de Michel, que tem um cartel com 45 combates, sendo 31 vitórias e 14 derrotas, o adversário do paraense soma 12 lutas, com 10 triunfos e dois reveses.

Agenda

O UFC Fight Night 267 ocorre no dia 21 de fevereiro, em Houston, no Texas. A luta principal será entre o ex-campeão dos médios Sean Strickland e Anthony Hernandez. O paraense Melquizael Costa também está escalado para o evento e encara Dan Ige, no co-main event.