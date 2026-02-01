Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália

O piloto paraense Noah Diamantino, de apenas nove anos, vive um momento de consolidação acelerada no kartismo nacional e internacional. Considerado uma das promessas do automobilismo brasileiro, o jovem passou as últimas semanas na Itália, em pleno inverno europeu, participando de um intenso ciclo de testes e treinos técnicos em alguns dos circuitos mais emblemáticos da modalidade, experiência que reforçou indicadores raros de consistência, desempenho e maturidade esportiva para a idade.

Durante a passagem pela Europa, Noah treinou nos tradicionais traçados de Lonato e Cremona, aproveitando um período de menor movimento competitivo no kartismo europeu. No país, contou com a estrutura da CRG, equipe histórica do kart mundial e responsável pela formação de nomes como Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1. O foco dos trabalhos foi claro: desenvolver leitura técnica, adaptação e extração máxima de performance em condições adversas.

Nos treinos, o paraense enfrentou pistas frias, pouco emborrachadas, com baixo nível de aderência, motores de teste — mais lentos que os de competição — e ausência de referências visuais. Em alguns dias, pilotou com um kart propositalmente inferior ao utilizado em corridas oficiais. Mesmo assim, apresentou rendimento acima do esperado. Em Lonato, competindo normalmente na categoria Mini Under 10, assumiu um kart da Mini Gr.3, categoria superior e mais exigente fisicamente, e quebrou o recorde da pista nessa configuração.

Com o passar dos dias, a exigência aumentou. A entrada de categorias mais potentes em pista elevou o nível de aderência, intensificando as forças laterais e o desgaste físico. Noah sentiu dores musculares, especialmente no pescoço e na região superior das costas, o que exigiu medicação e acompanhamento. Recuperado, voltou à pista no dia seguinte e manteve o alto nível, chegando a quebrar por duas vezes o próprio recorde estabelecido no início dos trabalhos.

Em Cremona, o desafio foi ainda maior. Sob chuva intensa e temperaturas abaixo de 5 °C, o jovem enfrentou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, mas manteve concentração, controle e completou longas sessões de treino, priorizando ganho de quilometragem e adaptação. Ao final de seis dias consecutivos de atividades, Noah havia completado mais de 800 voltas — um volume incomum para pilotos da sua faixa etária.

A experiência europeia reforça características que já vinham sendo observadas desde o início da trajetória do piloto. Noah iniciou no kartismo muito jovem e rapidamente chamou atenção pela constância, baixo índice de erros e capacidade de repetir padrões de pilotagem com precisão. Em 2025, seu primeiro ano competitivo estruturado, passou a disputar campeonatos de alto nível e enfrentou grids numerosos, acumulando resultados expressivos: vice-campeão da Copa Brasil de Kart na categoria Mirim, campeão da Copa São Paulo Light – Mirim Rookie, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Kart, além de títulos e pódios no Campeonato Paulista e nas tradicionais 50 Milhas da Granja Viana.

Outro diferencial é o índice praticamente inexistente de penalizações e acidentes causados por ele, reflexo de uma leitura madura de espaço e de disputas limpas, mesmo em contextos competitivos intensos. O desempenho em condições de chuva também se destaca, com sensibilidade acima da média para leitura de aderência variável e controle fino de aceleração.

Antes da Itália, Noah já havia vivido uma experiência internacional nos Estados Unidos, em Houston, onde enfrentou um kartismo mais físico e agressivo, terminando a competição na sétima colocação, resultado considerado relevante pelo nível do grid e pela rápida adaptação demonstrada.