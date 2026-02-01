Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos O Liberal 01.02.26 9h00 Paraense é uma das promessas da modalidade (Reprodução / Instagram) O piloto paraense Noah Diamantino, de apenas nove anos, vive um momento de consolidação acelerada no kartismo nacional e internacional. Considerado uma das promessas do automobilismo brasileiro, o jovem passou as últimas semanas na Itália, em pleno inverno europeu, participando de um intenso ciclo de testes e treinos técnicos em alguns dos circuitos mais emblemáticos da modalidade, experiência que reforçou indicadores raros de consistência, desempenho e maturidade esportiva para a idade. Durante a passagem pela Europa, Noah treinou nos tradicionais traçados de Lonato e Cremona, aproveitando um período de menor movimento competitivo no kartismo europeu. No país, contou com a estrutura da CRG, equipe histórica do kart mundial e responsável pela formação de nomes como Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1. O foco dos trabalhos foi claro: desenvolver leitura técnica, adaptação e extração máxima de performance em condições adversas. Nos treinos, o paraense enfrentou pistas frias, pouco emborrachadas, com baixo nível de aderência, motores de teste — mais lentos que os de competição — e ausência de referências visuais. Em alguns dias, pilotou com um kart propositalmente inferior ao utilizado em corridas oficiais. Mesmo assim, apresentou rendimento acima do esperado. Em Lonato, competindo normalmente na categoria Mini Under 10, assumiu um kart da Mini Gr.3, categoria superior e mais exigente fisicamente, e quebrou o recorde da pista nessa configuração. VEJA MAIS Noah Diamantino é vice-campeão da Copa Brasil de Kart na categoria Mirim Aos 9 anos, piloto paraense radicado em Brasília se destaca em estreia nacional e se prepara para desafio internacional nos Estados Unidos Kart paraense tem novo tricampeão estadual após final disputada em Paragominas Com o desempenho na etapa final, Mauro Folha alcançou o tricampeonato paraense na Sênior, somando os títulos de 2022, 2024 e 2025 Com o passar dos dias, a exigência aumentou. A entrada de categorias mais potentes em pista elevou o nível de aderência, intensificando as forças laterais e o desgaste físico. Noah sentiu dores musculares, especialmente no pescoço e na região superior das costas, o que exigiu medicação e acompanhamento. Recuperado, voltou à pista no dia seguinte e manteve o alto nível, chegando a quebrar por duas vezes o próprio recorde estabelecido no início dos trabalhos. Em Cremona, o desafio foi ainda maior. Sob chuva intensa e temperaturas abaixo de 5 °C, o jovem enfrentou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, mas manteve concentração, controle e completou longas sessões de treino, priorizando ganho de quilometragem e adaptação. Ao final de seis dias consecutivos de atividades, Noah havia completado mais de 800 voltas — um volume incomum para pilotos da sua faixa etária. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A experiência europeia reforça características que já vinham sendo observadas desde o início da trajetória do piloto. Noah iniciou no kartismo muito jovem e rapidamente chamou atenção pela constância, baixo índice de erros e capacidade de repetir padrões de pilotagem com precisão. Em 2025, seu primeiro ano competitivo estruturado, passou a disputar campeonatos de alto nível e enfrentou grids numerosos, acumulando resultados expressivos: vice-campeão da Copa Brasil de Kart na categoria Mirim, campeão da Copa São Paulo Light – Mirim Rookie, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Kart, além de títulos e pódios no Campeonato Paulista e nas tradicionais 50 Milhas da Granja Viana. Outro diferencial é o índice praticamente inexistente de penalizações e acidentes causados por ele, reflexo de uma leitura madura de espaço e de disputas limpas, mesmo em contextos competitivos intensos. O desempenho em condições de chuva também se destaca, com sensibilidade acima da média para leitura de aderência variável e controle fino de aceleração. Antes da Itália, Noah já havia vivido uma experiência internacional nos Estados Unidos, em Houston, onde enfrentou um kartismo mais físico e agressivo, terminando a competição na sétima colocação, resultado considerado relevante pelo nível do grid e pela rápida adaptação demonstrada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos 01.02.26 9h00 muay thai Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade Município comemorou 268 anos na última semana e celebrou com a entrega de espaços esportivos 29.01.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32