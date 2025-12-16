Capa Jornal Amazônia
Kart paraense tem novo tricampeão estadual após final disputada em Paragominas

Com o desempenho na etapa final, Mauro Folha alcançou o tricampeonato paraense na Sênior, somando os títulos de 2022, 2024 e 2025

O Liberal
fonte

Mauro Folha garantiu o tricampeonato paraense de kart. (Arquivo Pessoal)

A final do Campeonato Paraense de Kart 2025 foi disputada neste domingo, em Paragominas, e consagrou Mauro Folha como tricampeão estadual na categoria Sênior. A conquista veio após duas baterias consistentes na decisão da temporada, que reuniu pilotos de cinco categorias e marcou mais um capítulo da recente fase de crescimento do kart no estado.

A etapa decisiva contou com disputas nas categorias Graduados, Novatos, Sênior, Super Sênior e Batom. As provas das categorias Graduados e Sênior foram realizadas juntas, o que elevou o nível técnico e exigiu regularidade dos competidores ao longo do dia.

Mauro Folha largou na terceira posição na classificação geral, garantindo a pole position dentro da Sênior. Na primeira bateria, terminou em segundo lugar no geral e venceu na sua categoria. O mesmo desempenho se repetiu na segunda prova, com nova segunda colocação geral e mais uma vitória na Sênior, resultado que confirmou o título estadual.

“É uma felicidade muito grande. Aos 45 anos, a gente chega a se sentir melhor do que aos 30. Claro que fisicamente existem algumas limitações, mas a experiência somou muito, principalmente para saber o caminho a seguir dentro e fora da pista. A sensação é muito boa. Agradeço o apoio dos patrocinadores e da mídia. É um esporte ainda pouco visível, então todo olhar que conseguirmos atrair é importante”, diz ele, que agora busca o tetracampeonato paraense e o título inédito da Copa do Brasil, marcada para Imperatriz, no Maranhão.

Com o desempenho na etapa final, Mauro Folha alcançou o tricampeonato paraense na Sênior, somando os títulos de 2022, 2024 e 2025. A campanha reforça a trajetória do piloto, que acumula 15 anos no kart e cinco títulos oficiais, incluindo o Norte Brasileiro de Kart, conquistado em 2016, além de um Campeonato Maranhense.

