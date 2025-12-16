Kart paraense tem novo tricampeão estadual após final disputada em Paragominas Com o desempenho na etapa final, Mauro Folha alcançou o tricampeonato paraense na Sênior, somando os títulos de 2022, 2024 e 2025 O Liberal 16.12.25 17h06 Mauro Folha garantiu o tricampeonato paraense de kart. (Arquivo Pessoal) A final do Campeonato Paraense de Kart 2025 foi disputada neste domingo, em Paragominas, e consagrou Mauro Folha como tricampeão estadual na categoria Sênior. A conquista veio após duas baterias consistentes na decisão da temporada, que reuniu pilotos de cinco categorias e marcou mais um capítulo da recente fase de crescimento do kart no estado. A etapa decisiva contou com disputas nas categorias Graduados, Novatos, Sênior, Super Sênior e Batom. As provas das categorias Graduados e Sênior foram realizadas juntas, o que elevou o nível técnico e exigiu regularidade dos competidores ao longo do dia. Mauro Folha largou na terceira posição na classificação geral, garantindo a pole position dentro da Sênior. Na primeira bateria, terminou em segundo lugar no geral e venceu na sua categoria. O mesmo desempenho se repetiu na segunda prova, com nova segunda colocação geral e mais uma vitória na Sênior, resultado que confirmou o título estadual. VEJA MAIS Paysandu inicia pré-temporada e ídolo é apresentado na comissão técnica para 2026 Papão apresentou três membros da comissão técnica e um deles conquistou títulos como jogador Após bicampeonato no Pará, paraense conquista Campeonato Maranhense de Kart Mauro Folha manteve a regularidade para conquistar o segundo título da temporada Piloto conquista bicampeonato paraense de kart e vive expectativa por título no Maranhão Mauro Folha conquistou o Campeonato Paraense de kart no último final de semana e agora foca na disputa do Maranhense “É uma felicidade muito grande. Aos 45 anos, a gente chega a se sentir melhor do que aos 30. Claro que fisicamente existem algumas limitações, mas a experiência somou muito, principalmente para saber o caminho a seguir dentro e fora da pista. A sensação é muito boa. Agradeço o apoio dos patrocinadores e da mídia. É um esporte ainda pouco visível, então todo olhar que conseguirmos atrair é importante”, diz ele, que agora busca o tetracampeonato paraense e o título inédito da Copa do Brasil, marcada para Imperatriz, no Maranhão. Com o desempenho na etapa final, Mauro Folha alcançou o tricampeonato paraense na Sênior, somando os títulos de 2022, 2024 e 2025. A campanha reforça a trajetória do piloto, que acumula 15 anos no kart e cinco títulos oficiais, incluindo o Norte Brasileiro de Kart, conquistado em 2016, além de um Campeonato Maranhense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave kart campeonato paraense de kart mauro folha esporte paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21 Reforço Paysandu confirma a contratação do zagueiro Thiago Heleno para a sequência da Série B Jogador estava no Athletico-PR e ainda não atuou nesta temporada 05.06.25 10h13