Após bicampeonato no Pará, paraense conquista Campeonato Maranhense de Kart

O paraense Mauro Folha viveu mais um final de semana de glória. Após conquistar o bicampeonato paraense de kart, o piloto obteve o título do Campeonato Maranhense de Kart no último final de semana, no Maranhão.

A conquista veio após um segundo lugar na primeira bateria da última etapa do campeonato. Na prova, Mauro largou da pole, mas acabou perdendo a posição por conta de um problema na libra do pneu, embora tenha cruzado a linha de chegada na segunda colocação e garantido o título da disputa.

Mauro representou o Pará na disputa (Arquivo pessoal)

Mas ainda havia espaço para mais. Na segunda bateria, com o grid invertido, o paraense largou da quinta colocação e escalou o pelotão até a primeira posição, vencendo a corrida e selando a conquista de mais um título, este inédito.

VEJA MAIS

"O ano de 2024 foi excelente para a gente. Agradeço primeiramente a Deus, à minha família e aos meus fiéis patrocinadores. Sem o valioso apoio deles, nada seria possível. Para 2025, vamos em busca do tricampeonato paraense e, possivelmente, alçar um voo mais alto, retornando à Copa do Brasil com mais experiência e com equipamento para trazer bons resultados. A sensação é a melhor possível, saber que todo esforço valeu muito a pena", declarou Mauro.

Paraense voltou para a casa com o título (Arquivo pessoal)

Ao todo, foram oito etapas no Campeonato Maranhense de Kart. O paraense participou de sete e conquistou quatro vitórias. Em novembro, Mauro Folha, que tem 44 anos, conquistou o bicampeonato paraense após vencer as últimas duas etapas do ano.