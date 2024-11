Após meses afastado, piloto do Remo consegue top 5 na 8ª etapa do Campeonato Paulista

O paraense Augusto Santin voltou a correr após alguns meses afastado da pista. No último final de semana, o piloto disputou a 8ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terminou em 5º e 6º lugar nas provas da categoria Marcas e Pilotos 1.6.

Torcedor do Remo, Augusto corre com o Expresso 33, que tem as cores do Leão Azul e é fruto da parceria com o clube azulino. Santin é o atual vice-campeão de 2023, mas este ano, devido a problemas no carro, acabou ficando de fora de algumas etapas e perdeu as chances de disputar o título. Com isso, o restante da temporada será destinado a testar os novos acertos do modelo.

Santin sofreu um acidente em abril deste ano. O carro foi lançado contra o muro após uma batida com outro piloto durante uma tentativa de ultrapassagem. O modelo ficou destruído e, com o orçamento limitado, os reparos demoraram meses para serem concluídos. Ao todo, o paraense perdeu três etapas da temporada e viu as chances de disputar mais um título escaparem.

“Este ano vai ser a primeira vez desde 2020 que não conquistamos um título ou resultado mais expressivo para nosso estado, mas estou trabalhando muito para, em 2025, dar a volta por cima e voltar a levar o Pará ao lugar mais alto do pódio também no automobilismo", declarou o piloto azulino.

Na 8ª etapa, o sentimento foi um misto de euforia e felicidade por finalmente poder retornar. Para Augusto Santin, os resultados foram excelentes, pois, com a dificuldade em treinar e competir, foi possível aproveitar os treinos livres e as corridas para desenvolver o equipamento.

Augusto já pensa na próxima temporada. O paraense ainda não definiu qual campeonato irá disputar em 2025, mas está confiante de que vai superar as dificuldades e conseguir novas parcerias para voltar mais competitivo no próximo ano.