Exclusivo: Felipe Massa fala sobre legado de Senna para o Brasil em lançamento de série

A Netflix lançou na última terça-feira (26) a série que conta a história de um dos maiores ídolos do esporte mundial, Ayrton Senna. A festa de lançamento foi realizada no auditório do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e contou com a participação de várias personalidades do automobilismo brasileiro, incluindo Felipe Massa. O Grupo Liberal esteve presente no evento e conversou com o piloto, que destacou a importância da produção para manter vivo o legado de Senna.

"Eu acho que é a gente tentar voltar e lembrar de tudo aquilo que fez e foi como piloto, exemplo para nós brasileiros. É um 'deus' praticamente para nós. Eu tenho certeza de que essa série está muito bem feita e é legal voltar e relembrar tudo, não só para a gente, mas também para novos fãs da Fórmula 1. Acho que vai ser muito bom para fazer eles lembrarem o que o Ayrton Senna foi", destacou Massa.

Assim como a maioria dos pilotos, o Felipe tem Senna como ídolo. Na entrevista, Massa ressaltou que Ayrton deixou um legado muito forte, que teve influência na carreira de muitos pilotos brasileiros.

"Ele ajudou na carreira de todo piloto brasileiro. Não só por estar na Fórmula 1, mas por vencer, por passar momentos difíceis e ele conseguir vencer, e eu acho que isso trouxe vontade para os pilotos jovens, crianças, que era o que eu era naquele momento [em que o Senna corria]. Então, sem dúvida, foi uma influência para todos os pilotos brasileiros", concluiu.

Massa deixou a F1 em 2017(Mauro Pimentel / AFP)

Felipe Massa foi o último brasileiro a ser titular no grid da Fórmula 1. Em 2008, esteve próximo de conquistar o título mundial, mas foi superado por Lewis Hamilton. Ao todo, o piloto disputou 272, conquistou 11 vitórias, esteve em 41 pódios e passou por três equipes: Sauber, Ferrari e Williams.

Massa está fora da F1 e hoje corre na Stock Car, categoria do automobilismo brasileiro. O Brasil voltará a ter um representante na Fórmula 1 em 2025, com o jovem piloto Gabriel Bortoleto, que será titular da Sauber.

Senna para Sempre

Senna é a maior produção da Netflix brasileira. A série é estrelada por Gabriel Leone, que interpreta Ayrton Senna. A trama mostra todas as trajetórias do piloto, da vida pessoal à profissional, destacando os conflitos dentro e fora de pista e mostrando os momentos de glórias do tricampeão mundial.

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O piloto tinha 34 anos. Até hoje, 30 anos após a sua morte, o piloto é lembrado por todos e reconhecido como um dos maiores do esporte mundial.