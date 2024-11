Em premiere, Alice Wegmann agradece a hospitalidade do Pará e faz promessa de voltar à região

Na noite desta terça-feira (26/11), o Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, foi palco da premiere da aguardada série sobre Ayrton Senna (1960 - 1994), produção da Netflix que estreia na plataforma de streaming no dia 29 de novembro. O Grupo Liberal foi convidado a participar do evento, que reuniu diversos nomes do entretenimento para celebrar a obra que promete emocionar os fãs do piloto e da sua trajetória.

Durante a noite, o jornal teve a oportunidade de entrevistar a atriz Alice Wegmann, que interpreta Lilian de Vasconcellos, esposa do ícone da Fórmula 1. Lilian, que foi casada com Ayrton por dois anos e foi sua amiga de infância, é uma figura quase desconhecida pelo grande público, e a série promete trazer à tona detalhes dessa relação íntima.

Na ocasião, a atriz comentou sobre sua experiência em Santarém, no Pará, onde passou dois meses gravando o filme Rio Negro. O projeto, que conta com a participação de Giovanna Antonelli e Felipe Simas, teve gravações exclusivas no estado e foi anunciado pelo Grupo Liberal em julho.

Wegmann expressou seu carinho pelo Pará durante sua passagem pelo estado para gravações do filme. Ela destacou a hospitalidade dos paraenses e a beleza do local, afirmando que pretende retornar à região com frequência.

“O Pará é maravilhoso! Eu quero voltar lá sempre, todo ano. Eu fiquei muito em Santarém, em Alter do Chão, mas eu quero conhecer cada vez mais os lugares. Eu fui muito bem recebida nessa terra”, disse.

Alice também revelou que pretende voltar mais vezes: “Eu volto para tomar tacacá com vocês, para ser feliz, tomar cachaça de jambu”.

A produção, que aborda o drama de uma mãe cuja filha médica é sequestrada no Pará, inclui cenas em locais icônicos como Alter do Chão e a Floresta Nacional do Tapajós, com previsão de estreia para 2025.