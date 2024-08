Ravel Cabral integra o elenco do filme 'Rio de Sangue', gravado no Pará

O ator Ravel Cabral faz parte do elenco do filme "Rio de Sangue", estrelado por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, que está sendo gravado em Santarém, ao lado dos atores Antônio Calloni e Felipe Simas. Ravel celebra dois grandes lançamentos no cinema: "Meu Amigo Pinguim" e "Passagrana".

Dirigido por Gustavo Bonafé, "Rio de Sangue" ainda não tem data de estreia definida. Com outras produções já em fase de lançamento, Ravel comemora um momento especial em sua carreira, que completa 20 anos: "Tem sido uma jornada especial, e sinto que estou coroando esse momento com a oportunidade de fazer parte de uma produção grandiosa em uma parte do país tão rica culturalmente e tão conectada com a natureza. Além de ter a oportunidade de contar mais uma história forte, ao lado de grandes profissionais", afirmou o ator.

Em setembro, Ravel celebra a chegada de "Meu Amigo Pinguim" aos cinemas brasileiros. O longa, baseado em uma história real brasileira, estreia em 12 de setembro nos cinemas nacionais, é protagonizado pelo ator francês Jean Reno e dirigido por David. No filme, Ravel interpreta o jornalista Paulo, que busca contar a história de amizade entre um pescador e um pequeno pinguim perdido, cuja lealdade inabalável atravessa o oceano, recarregando o espírito do pescador e curando sua família.

Ainda em 2024, Ravel lança também "Passagrana", no qual é roteirista e diretor. O filme chega aos cinemas em 19 de setembro e acompanha Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodeló (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno), amigos de infância que se veem numa enrascada cuja única saída é bolar um plano mirabolante para roubar um banco.