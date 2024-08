VÍDEO: Giovanna Antonelli desembarca em Santarém para estrelar filme

A atriz Giovanna Antonelli chegou na tarde desta quarta-feira (14) em Santarém, no oeste do Pará, para iniciar as gravações do filme *Rio de Sangue*, no qual é protagonista ao lado de Alice Wegmann.

Dirigido por Gustavo Bonafé, as gravações já começaram e, nesta semana, a equipe está filmando na Aldeia Bragança, localizada no coração da Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós).

O filme, que também conta com a participação de Felipe Simas, segue a história de uma policial cuja filha médica é sequestrada no Pará. A produção e os atores passarão dois meses na região e o filme está previsto para estrear nos cinemas em 2025.