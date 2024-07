Giovanna Antonelli e Alice Wegmann estrelam filme que será gravado em Santarém, no Pará

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, será cenário do filme "Rio Negro", estrelado pelas atrizes Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, que interpretarão mãe e filha. As gravações estão programadas para iniciar neste mês de agosto e seguir até setembro. A produção do filme contará com a construção de uma cidade cenográfica e terá cenas em Alter do Chão e na Floresta Nacional do Tapajós. A produção está selecionando pessoas da região para serem figurantes e contará com a participação de atores paraenses.

No início de julho deste ano, ao ser questionada sobre seu próximo trabalho, Alice Wegmann divulgou nos Stories do Instagram que iria morar por um tempo na região Norte e citou um trecho da música "Voando pro Pará", da cantora Joelma. "Já começo as preparações essa semana. O que posso dizer é que vou morar um tempinho no Norte do Brasil e vou tomar um tacacá", publicou na época. O suspense intrigou os internautas, que fizeram diversos comentários na web sobre uma possível gravação no Pará.

VEJA MAIS

O projeto profissional ao qual a atriz se referia é o filme "Rio Negro", uma produção de ação, que narra a história de uma policial cuja filha médica é sequestrada no Pará. Por conta da produção, a equipe passará dois meses no estado. A previsão é que o filme estreie nas telonas em 2025. O último trabalho de Alice Wegmann foi na segunda temporada de "Justiça 2", do Globoplay, lançada este ano; e o de Giovanna Antonelli foi no filme "Apaixonada", da Netflix.