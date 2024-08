VÍDEO: Filme estrelado por Giovanna Antonelli inicia gravações em Santarém

O filme 'Rio de Sangue', estrelado por Giovanna Antonelli, teve as gravações iniciadas em Santarém, no Pará. Dirigido por Gustavo Bonafé, o longa foi anteriormente chamado de Rio Negro. Esta semana, a equipe está gravando na Aldeia Bragança, na Floresta Nacional do Tapajós.

Além de Giovanna Antonelli, o elenco principal conta com o ator Felipe Simas e a atriz Alice Wegmann, que já estão em Santarém. Giovanna Antonelli ainda não desembarcou na cidade, mas a previsão é que ela chegue nesta ou na próxima semana.

O filme narra a história de uma policial cuja filha médica é sequestrada no Pará. Giovanna Antonelli e Alice Wegmann interpretam mãe e filha. As gravações estão previstas para durar até setembro, com estreia nos cinemas em 2025.