Líbero Luxardo recebe estreia de longa nacional premiado

“A última cena é uma das que vou escolher, no final da minha vida, para dizer que ator eu fui”, declarou o Matheus Nachtergaele sobre o filme nacional ‘Mais pesado é o céu’, durante o 51º Festival de Gramado, onde venceu quatro prêmios. O filme terá estreia nacional na próxima quinta-feira, 8, e em Belém estará nas telas do Cine Líbero Luxardo, no Centur.

Além da produção nacional, estreiam esta semana o italiano ‘Ainda temos o amanhã’ e o japonês ‘O mal não existe’, vencedor do Grande Prêmio do Júri e do Prêmio da Crítica no Festival de Veneza. Os filmes ficam em cartaz até 14 de agosto.

Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios) pegam a estrada em busca de reconstruir a vida. Diante de um Brasil devastado pela crise moral e política, os dois acolhem um bebê abandonado e formam uma família improvável sob o sol escaldante do interior do Ceará. O filme aborda temas universais, como solidão, afeto, maternidade, busca de composição de um núcleo familiar e solidariedade.

Exibido em 20 festivais nacionais e internacionais, 'Mais pesado é o Céu’ conquistou diversos prêmios, entre eles o German Independence Award – Spirit of Cinema, do 30º Oldenburg International Film Festival, na Alemanha. A obra também foi reconhecida como melhor filme do 25º Festin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Portugal, e do 20º Fantaspoa – Festival Internacional de Cinema Fantástico, de Porto Alegre. Na edição de 2023 do Festival de Cinema de Gramado, Cariry recebeu os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor montagem (em parceria com Firmino Holanda), além do Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiza Rios pela interpretação da personagem Teresa.

Outros destaques

‘O Mal Não Existe’ conta a história de Takumi e a filha, Hana. Os dois vivem em um vilarejo nos arredores de Tóquio onde gerações de famílias levam uma vida simples, ditada pelos recursos e ciclos da natureza. A rotina muda quando Takumi descobre que duas grandes empresas planejam construir, perto de sua casa, um local que será um camping de luxo para turistas que desejam “escapar” da cidade. Mas a construção terá impacto no fornecimento de água e será uma ameaça ao equilíbrio ambiental do lugar. O filme tem roteiro e direção de Ryûsuke Hamaguchi, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022, por ‘Drive My Car’.

Fenômeno na Itália, o filme "Ainda temos o amanhã" ("C'è ancora domani"), que marca a estreia da atriz cômica Paola Cortellesi na direção de longa-metragens, também chega à tela do Líbero nesta quinta-feira (8). Lançado no fim de outubro e exibido em preto e branco, "Ainda temos o amanhã" foi o filme que mais faturou com bilheteria na Itália em 2023, com quase 40 milhões de euros, superando os blockbusters "Barbie" e "Oppenheimer", e alimentou o debate sobre questões como patriarcado e empoderamento feminino.

Na obra, ambientada em uma Roma pós-guerra dos anos 40, Delia é uma mulher dedicada, esposa de Ivano e mãe de três filhos. Esses são os papéis que a definem e ela está satisfeita com isso. A família se prepara para o noivado da filha mais velha, Marcella, que vê no casamento uma saída para uma vida melhor. No entanto, a chegada de uma carta misteriosa dá a Delia a coragem para questionar seu destino e de sua família.