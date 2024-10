‘Senna’: Trailer oficial de minissérie sobre piloto brasileiro é divulgado pela Netflix; Confira

A minissérie “Senna”, que falará sobre a vida do ícone do automobilismo Ayrton Senna, ganhou um trailer oficial, divulgado pela Netflix, nesta terça-feira (29). A produção chega ao streaming no dia 29 de novembro.

Com imagens inéditas, o vídeo mostra diferentes momentos da vida do piloto da Fórmula 1, interpretado por Gabriel Leone.

VEJA MAIS



A trama de Senna passa pelos momentos de glória da carreira de Ayrton, dos primórdios nas pistas de kart até os anos como herói nacional, encerrados de forma trágica em 1994.

Dirigida por Vicente Amorim e Julia Rezende, a produção ainda conta com Alice Wegmann, Marco Ricca, Matt Mella, Johannes Heinrichs, Joe Hurst, Steven Mackintosh e Kaya Scodelario no elenco.

Confira o trailer:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)