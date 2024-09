Imagens: Netflix divulga as primeiras fotos dos personagens de 'Senna'

A Netflix divulgou hoje as primeiras imagens dos principais personagens da série Senna. A produção estreia dia 29 de novembro em todo o mundo.

As fotos inéditas mostram Gabriel Leone na pose clássica de Ayrton Senna com o macacão vermelho segurando o seu tradicional capacete verde e amarelo, além de figuras marcantes na vida do piloto, como seus pais, amigos e seu principal rival nas pistas, Alain Prost, interpretado pelo ator Matt Mella.

Personagens da série Senna, da Netflix (Fotos: Divulgação / Netflix) João Maestri como Rubens Barrichello Steven Mackintosh como Frank Williams Matt Mella como Alain Prost Lucca Messer como Roland Ratzenberger Camila Márdila como Viviane Senna Alice Wegmann como Lilian de Vasconcellos Marco Ricca como Miltão Arnaud Viard como Jean-Marie Balestre Kaya Scodelario como Laura Harrison Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel Patrick Kennedy como Ron Dennis Hugo Bonemer como Nelson Piquet Julia Foti como Adriane Galisteu Johannes Heinrichs como Niki Lauda Susana Ribeiro como Neide Senna (Zaza) Gabriel Louchard como Galvão Bueno Gabriel Leone como Senna.

Ao longo de seis episódios, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.