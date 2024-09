Gabriel Leone fala sobre gravações de Senna: 'Sem dúvida, o maior desafio da minha carreira'

A partir de 29 de novembro estará disponível na Netflix a minissérie sobre a vida de Ayrton Senna. Com Gabriel Leone no papel do piloto, a produção terá seis episódios e está sendo tratada como um dos grandes lançamentos globais da plataforma de streaming. Para o ator, esse é o papel mais desafiador de sua carreira.

Ele falou sobre esse desafio, durante a gravação da nova campanha de O.U.i Paris: “Sem dúvida, o maior desafio da minha carreira foi meu trabalho mais recente: a série da Netflix sobre Ayrton Senna. Foi um processo de imersão intenso e subjetivo, que envolveu oito meses de trabalho longe de casa, boa parte fora do Brasil, incluindo períodos na Argentina. O projeto foi grandioso em escala e importância.”

Gabriel destaca que interpretar Ayrton Senna foi especialmente desafiador devido ao seu status como ídolo brasileiro. Além disso, o ator reforça que ele é uma figura que as pessoas têm clara na memória, um exemplo e uma referência de admiração. “Como ator, meu objetivo foi criar uma identificação e uma imersão genuína para o espectador. Foi um grande desafio aproximar-me da essência desse personagem tão icônico.” finaliza.

Gabriel Leone iniciou sua carreira entre os 15 e 16 anos no teatro ao integrar a Companhia Teatral Matridame, do Rio de Janeiro. “Apresentávamos nossas peças no Teatro Matridame, localizado em Panela. Passei alguns anos na companhia, onde participei de várias produções. Foi justamente nesse período que um produtor de elenco da Globo me assistiu e me convidou para fazer um teste. Apesar de não ter passado nesse teste, isso abriu portas para novas oportunidades na televisão. Assim, os caminhos começaram a se abrir, levando-me a explorar outras possibilidades no teatro, anos depois na televisão, no cinema e assim por diante", relembra.