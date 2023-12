Gabriel Leone lança filme internacional ao lado de Adam Driver, Patrick Dempsey e Penélope Cruz

O ator Gabriel Leone, de 30 anos, agora tem status de artista internaiconal! Ele lançou seu novo filme, "Ferrari", no Director´s Guild of America, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, esta semana. O artista desfilou pelo tapete vermelho do evento ao lado da namorada, Carla Salle, de 32.

Na première, Gabriel Leone posou para fotos ao lado dos colegas de elenco Patrick Dempsey, Shailene Woodley, Adam Driver e Penélope Cruz e também do diretor, Michael Mann. Em "Ferrari", Gabriel Leone interpreta o piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago. Inclusive, esse é o primeiro papel do brasileiro em trabalhos internacionais.

"Ferrari" conta a história do empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver. O filme mostra desde a vida pessoal, passando pela profissional, e o momento em que a Ferrari revolucionou a indústria automotiva com seus carros de luxo, chegando até às corridas de Fórmula 1.

O filme "Ferrari" acaba de ganhar seu trailer dublado. Ele estreia no Brasil dia 08 de fevereiro de 2024.