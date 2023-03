Gabriel Leone interpretará Ayrton Senna em minissérie da Netflix; confira

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (21), o ator que viverá Ayrton Senna em minissérie biográfica. Gabriel Leone, conhecido por seu trabalho em 'Dom' (2021) e 'Eduardo e Mônica' (2020), foi o escolhido para interpretar tricampeão de Fórmula 1. O anúncio foi divulgado nas redes sociais da plataforma de streaming especialmente no aniversário de 63 anos do piloto.

Gabriel já estava sendo cotado para o papel desde que surgiu a ideia da série. Atualmente, o ator está na série 'Dom', no Prime Video, que estreou sua segunda temporada na última sexta-feira (17). Com a agenda lotada, o ator também faz parte do elenco de 'O Rio de Desejo', longa-metragem que chega aos cinemas no dia 23 de março.

O ator também é conhecido por ser galã das novelas. Seu primeiro grande papel foi em 'Velho Chico' (2016), com seu personagem Miguel. Na trama, Gabriel Leone era filho de Santo dos Anjos, interpretado por Domingos Montagner. Gabriel também atuou em 'Verdades Secretas', como Guilherme Lovatelli.

Com direção de Vicente Amorim e Julia Rezende, 'Senna' será ficcional, porém baseada em fatos reais, com a família do piloto participando ativamente da produção. Um dos maiores ídolos brasileiros terá sua vida contada na minissérie que, segundo a produção, vai abordar a "intimidade do homem que virou herói nacional e conquistou o mundo".

A minissérie contará desde o começo da carreira automobilística de Ayrton Senna, até o trágico acidente que causou sua morte em 1994. Confira a sinopse:

"Ao longo de seis episódios, Senna mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do tricampeão de Fórmula 1, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística do Ayrton, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino".

'Senna' ainda não tem data de estreia, porém a Netflix já confirmou que as gravações começarão em breve.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)