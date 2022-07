Gabriel Leone estará em 'Ferrari', filme com Penélope Cruz e Adam Driver

O ator brasileiro Gabriel Leone vai estrelar em Hollywood em breve. O artista interpretará o piloto de corrida Alfonso de Portago, no longa "Ferrari", dirigido por Michael Mann. Na produção, ele irá contracenar com nomes como Adam Driver e Penélope Cruz. As informações são da Agência Estado.

A produção retrata o verão de 1957, quando o magnata e ex-piloto de corrida Enzo Ferrari, papel de Adam Driver, tenta manter o casamento e busca sair da falência com uma vitória na corrida de mil milhas italiana. Nesse período conturbado, Ferrari, que sofre pela morte do filho, descobre outro herdeiro em potencial.



Personagem de Gabriel Leone, Alfonso De Portago é um piloto espanhol bonitão, além de um dos favoritos a vencer a competição da Ferrari, mas com um trádico fim, já que morreu após um grave acidente.



Inspirado no livro Ferrari: O homem por trás das máquinas (Brock Yates), a produção de Ferrari começa no próximo dia 1° de agosto, na Itália.