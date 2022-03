Bruna Marquezine é confirmada em filme da DC

O site especializado em cinema, The Wrap, divulgou nesta terça-feira (8), a presença da atriz Bruna Marquezine no elenco de “Blue Beetle”, novo filme da DC. A atriz se junta a Belissa Escobedo e Harvey Guillén no primeiro longa-metragem da DC estrelado por um personagem latino.

A brasileira está escalada para viver a protagonista feminina, Penny, dividindo os holofotes com Xolo Maridueña, conhecido por Cobra Kai. O ator vai interpretar Jaime Reyes.

A direção será de Angel Manuel Soto, de Charm City Kings, e o roteiro é de Gareth Dunnet-Alcocer.