Saiba quem é Xolo Maridueña, que fará par romântico com Bruna Marquezine em 'Besouro Azul'

Após a confirmação, na tarde desta terça-feira (8), de Bruna Marquezine no elenco de "Besouro Azul", o novo filme do universo da DC, muito se especulou sobre quem fará o par romântico da atriz. O papel será interpretado pelo ator americano Xolo Maridueña, que ainda criança fez o personagem Victor Graham na série de televisão em "Parenthood", entre 2012 e 2015, e também fez Miguel Diaz no "Cobra Kai", de 2018 a 2021.

Atualmente com 20 anos, o ator atua profissionalmente desde os 10. Outros trabalhadores do ator foram no revival de "Twin Peaks" e nas séries "Rush Hour" e "Wu-Tang: An American Saga".

"Besouro Azul" será a estreia de Xolo no cinema. Pela primeira vez, a DC terá um protagonista latino em uma das duas produções.