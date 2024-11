Piloto conquista bicampeonato paraense de kart e vive expectativa por título no Maranhão

O paraense Mauro Folha comemorou no último final de semana a conquista do seu bicampeonato paraense de kart. Aos 44 anos, o piloto venceu a última etapa do campeonato na categoria sênior e finalizou a temporada no Pará de um jeito muito especial.

"A temporada foi excelente, apesar da distância e de não conhecermos a pista e não ser a que treinamos constantemente, não escolhemos adversários e nem pistas, lutamos mesmo assim, com foco, é comprometimento conosco e com quem nos apoia", declarou o piloto.

A disputa ocorreu em Paragominas, no Kart Clube da cidade. Na última etapa do Campeonato Paraense de Kart, a rodada foi dupla e o título veio com uma certa tranquilidade. Foram quatro vitórias nas quatro baterias das duas etapas finais.

No sábado (9), foi realizada a quinta corrida da temporada e Mauro venceu. No dia seguinte, na sexta e última etapa, o paraense conseguiu superar o adversário e cruzou a linha de chegada em primeiro nas duas baterias para garantir o título estadual de 2024.

Apaixonado por automobilismo e fã do ídolo brasileiro Ayrton Senna, Mauro decidiu levar essa paixão para as pistas e, mesmo com todas as dificuldades, se manteve firme para levar o campeonato local.

Piloto venceu as duas última etapas do campeonato (Arquivo pessoal)

O campeão destacou que, mesmo o esporte não sendo tão popular no Pará, há muitas pessoas que acompanham e são apaixonadas pela modalidade e mantém a categoria viva. Ao todo, a disputa teve 15 pilotos na categoria sênior. A maioria dos profissionais se empenha para conseguir manter o campeonato vivo e recursos para competirem.

"Sabemos que nosso esporte não é tão conhecido ou não faz parte da paixão da maioria, mas mesmo assim fazemos tudo com muito amor e paixão, mesmo sabendo que o público é restrito. Nossa maior dificuldade foi ser longe de casa, deixar família, trabalho e afazeres e pegar estrada rumo a Paragominas, mas faz parte dos desafios. Com tantos desafios e dedicação, conseguimos extrair o máximo da gente, da equipe e do equipamento, vencendo cinco das seis etapas", concluiu o paraense.

Promessa de mais um título

Além do título paraense, Mauro também pode conquistar o Campeonato Maranhense. Em outubro, o piloto venceu a sexta etapa da disputa e abriu mais de 40 pontos para o segundo colocado. Até o final do ano, restam mais duas rodadas e o piloto pode conquistar mais um título, desta vez, um inédito.

"Esse ano, para ganharmos mais experiência, resolvemos nos aventurar no estado vizinho, fomos também competir no Campeonato Maranhense, também na categoria Sênior e, com muito trabalho, estamos com bom ritmo e na liderança. Faltam duas etapas para acabar lá, vamos em busca do inédito título Maranhense para gente", concluiu Mauro Folha.

A sétima etapa será realizada no próximo dia 23 de novembro e o paraense vai embalado para trazer mais uma vitória e, quem sabe, garantir mais um título. A última rodada será em dezembro, no dia 7.