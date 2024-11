Fórmula 1 terá evento para o lançamento dos carros de 2025 de todas as equipe

A temporada de 2024 da Fórmula 1 ainda não acabou, mas a categoria já prepara os lançamentos dos carros do próximo ano. Diferentemente do que ocorria nas edições anteriores, em 2025, a Liberty Media, responsável pela F1, vai fazer um grande evento com todas as equipes para divulgar o visual dos veículos.

O evento será no dia 18 de fevereiro de 2025, em Londres. De acordo com a organização, o público poderá acompanhar a cerimônia in loco. Ingressos serão disponibilizados para os torcedores. Além dos times, os 20 pilotos titulares das equipes RBR, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine, Williams, RB, Sauber e Haas também participarão do evento, que também contará com show e inicia as comemorações dos 75 anos da Fórmula 1.

"Pela primeira vez, reuniremos nossos fãs, todas as 20 estrelas do nosso esporte e alguns convidados muito especiais para dar início oficial à nossa nova temporada e marcar nosso 75º ano de corridas. Com 2025 sendo uma temporada clássica após todo o drama vivido até agora em 2024, esta é uma oportunidade fantástica para os fãs de todas as idades experimentarem de perto o incrível espetáculo que é a Fórmula 1", declarou Stefano Domenicali, presidente da F1.

Há alguns anos, as apresentações dos carros eram feitas individualmente por cada time. Algumas faziam apenas ações pela internet, enquanto outras promoviam um pequeno evento em suas sedes.

Uma das apresentações mais aguardadas é a da Ferrari, que terá Lewis Hamilton no lugar de Carlos Sainz. O inglês deixou a Mercedes após mais de 10 anos de parceria. Além disso, o Brasil volta ao grid com a promessa Gabriel Bortoleto, que será titular na Sauber.

A primeira corrida do ano será no dia 16 de março, com o GP da Austrália. Ao todo, a temporada terá 24 corridas e vai até o dia 7 de dezembro, com a prova de Abu Dhabi.