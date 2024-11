Quem é Gabriel Bortoleto? Conheça o novo representante do Brasil na Fórmula 1

Após sete longos anos sem um representante brasileiro no grid da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, jovem talento de apenas 20 anos, foi oficialmente anunciado nesta quarta-feira (6) como piloto titular da Sauber para a temporada de 2025. O piloto será companheiro do experiente alemão Nico Hülkenberg, que havia sido confirmado na equipe ainda em abril deste ano.

Desde a aposentadoria de Felipe Massa, no fim de 2017, que o país não tinha um piloto titular na categoria. Nos últimos meses, havia uma expectativa muito grande para que Bortoleto conseguisse uma vaga no grid, já que, além da conquista do campeonato na F3, o jovem vem fazendo uma excelente temporada na F2 e é o líder da disputa.

"Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes. Juntar-se a uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de ser simplesmente membro da equipe, pretendo crescer com este ambicioso projeto e alcançar o auge do automobilismo", declarou o piloto. Bortoleto será o 32º brasileiro na história da F1.

Quem é Gabriel Bortoleto?

Gabriel Bortoleto comemora vitória na Fórmula 2. (Reprodução / Invicta Racing)

🏎️ Nascido em São Paulo e criado na Itália, Gabriel Bortoleto iniciou sua trajetória no kart aos sete anos, incentivado pelo irmão mais velho, Enzo. O talento do jovem o levou a migrar para a Europa em 2017, onde ganhou destaque em campeonatos de kart europeu e mundial, além de vencer o campeonato sueco da modalidade.

A transição para as competições de monopostos aconteceu em 2020, quando disputou a Fórmula 4 Italiana e terminou a temporada em quinto lugar. Já nos anos seguintes, Bortoleto conquistou o público europeu com participações consistentes na Fórmula Regional Europeia.

🏆 Em 2023, sua carreira decolou ao estrear na Fórmula 3 pela equipe Trident, conquistando o título logo em sua primeira temporada. O desempenho chamou a atenção da McLaren, que o integrou ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos.

Em 2024, Gabriel avançou para a Fórmula 2 e, após vitórias importantes, assumiu a liderança da categoria em setembro, consolidando-se como uma das maiores promessas da nova geração.

🏁 Conquistas de Bortoleto

Ano Categoria Corridas Vitórias Pódios 2020 Campeonato Italiano de Fórmula 4 20 1 5 2021 Fórmula Regional Europeia 20 1 1 2021 Stock Car Light Brasil 4 1 1 2022 Fórmula Regional Asiática 6 1 1 2022 Fórmula Regional Europeia 20 2 5 2022 Stock Car Brasil 1 0 0 2023 Fórmula 3 18 2 6 2024 Fórmula 2 24 2 5

Futuro na Sauber e a chegada da Audi

Bortoleto chega à Fórmula 1 com um contrato de múltiplos anos na Sauber, que passará a ser a equipe Audi em 2026, fortalecendo sua posição como um dos principais investimentos da equipe suíça para o futuro. A Sauber optou pelo brasileiro para substituir o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Guanyu Zhou, que deixarão a categoria ao fim desta temporada.

"Estou extremamente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela oportunidade de trabalhar ao lado de um piloto experiente como o Nico. Ambos os programas (Sauber e Audi) têm um histórico comprovado de incentivo a jovens talentos e estou confiante de que juntos escreveremos a nossa própria história de sucesso", disse Bortoleto.

O próximo desafio de Gabriel Bortoleto antes de sua estreia na F1 será encerrar a temporada de Fórmula 2, com etapas finais no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, ainda em dezembro. Até o momento, o jovem brasileiro está na liderança da disputa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)