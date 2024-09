Contado para assumir vaga na F1 em 2025, Gabriel Borboleto assume liderança da Fórmula 2

O brasileiro Gabriel Borboleto assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 2 neste domingo após terminar na quarta posição na corrida principal em Baku, no Azerbaijão, 12ª de 14 etapas da temporada. No sábado, Borboleto já havia sido o quinto na corrida sprint.

Aos 19 anos, o brasileiro tem 169,5 pontos contra 165 do francês Isaque Hadjar. Borboleto está em sua primeira temporada na principal categoria de acesso à Fórmula 1, integra a academia de pilotos da McLaren, atual líder do Mundial de Construtores, e é postulante a uma vaga no grid. O último brasileiro a disputar um GP da F-1 foi Pietro Fittipaldi em 2020.

VEJA MAIS

Em 2023, Borboleto se tornou o primeiro brasileiro a vencer o campeonato da F-3. O título foi conquistado após uma performance dominante, conquistando pontos em 15 das 18 etapas disputadas.

Borboleto chega à liderança da F-2 após duas etapas totalmente favoráveis, nas quais reverteu uma desvantagem de 36 pontos para uma pequena folga de 4,5 pontos para Hadjar, que está em sua segunda temporada na F-2 e integra da academia de pilotos da Red Bull. O máximo que um piloto pode conquistar em um final de semana de corrida é de 39 pontos.

Com etapas nos fins de semana da F-1, o campeonato da F-2 oferece aos pilotos a oportunidade de mostrar seu talento diante das equipes da principal categoria do automobilismo. Entre os destaques da categoria que chegaram à F-1 estão Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris. Vencedor do GP do Azerbaijão neste domingo, Oscar Piastri foi campeão da F-2 em 2021.

A próxima etapa da F-2 acontece no circuito de Lusail, no Qatar, onde a categoria corre pela primeira vez. A corrida sprint acontece em 30 de outubro, e a prova principal no dia 1º de novembro.