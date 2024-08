Campeão da F3, brasileiro Gabriel Bortoleto é cotado para assumir vaga na Fórmula 1, diz site

O Brasil pode ter um piloto titular depois de anos. O principal cotado da vez é o atual campeão da Fórmula 3 Gabriel Bortoleto. Antes das férias de verão da categoria, o bicampeão da F1 Fernando Alonso, empresário do brasileiro, foi visto visitando as instalações da Sauber após o GP da Bélgica, o que aumentou os rumores sobre a possível entrada de Bortoleto.

Alonso é dono da A14 Management e gerência a carreira de alguns pilotos, como Josep María Martí, Nikola Tsolov e Gabriel Bortoleto. Assim, não é certo que suposta negociação para a vaga seja realmente para o brasileiro.

VEJA MAIS

Mas, de acordo com a imprensa internacional, o nome do campeão da F3 é cotado pela equipe, que vai virar Audi em 2026. Segundo o site italiano Formu1a.Uno, Mattia Binotto, chefe do time, estaria considerando o piloto brasileiro para assumir a segunda vaga da escuderia.

Em entrevista para o site brasileiro Grande Prêmio, Gabriel falou sobre a possibilidade e disse que ficou feliz pela "lembrança" do seu nome, mas lembrou que ele tem um contrato com a McLaren e que está focado na F2.

"Fico feliz de meu nome ser citado. Acho que é importante você ser uma possibilidade para equipes. Demonstra que o seu resultado tem sido bom. Agora, tenho um contrato com a McLaren, sou um piloto deles, estou focado na Fórmula 2. Minha cabeça está somente focada nisso", declarou Gabriel.

O brasileiro assinou com a McLaren no início do ano, após conquista o título da Fórmula 1. Na equipe inglesa, ela é um dos pilotos de desenvolvimento. Atualmente, na F2, Gabriel é o atual vice-líder do campeonato e ainda tem chances de brigar pelo título.

A última vez que o Brasil teve um piloto titular na Fórmula 1 foi em 2017, com Felipe Massa. Após isso, Pietro Fitipaldi participou de duas corridas na Haas para substituir Romain Grosjean em 2020. O brasileiro é reserva da equipe estadunidense. Além dele, Felipe Drugovich também está no grid como reserva. O campeão da F2 em 2022 é da Aston Martin.

Ainda conforme a publicação do site italiano, Robert Shwartzaman, piloto reserva da Ferrari e da WEC (Campeonato de Endurance) e Valtteri Bottas, são cotados para a vaga, além de outros atletas da academia de pilotos da Sauber.