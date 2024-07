Carlos Sainz assina com a Williams e assume lugar de Logan Sargeant na F1 em 2025

O piloto espanhol de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. deu fim ao mistério que rondava seu futuro na categoria. Atual companheiro do monegasco Charles Leclerc na Ferrari, Sainz assume assento na Williams a partir de 2025. O piloto ocupa o lugar do norte-americano Logan Sargeant e deixa a vaga na escuderia italiana, já destinada ao britânico Lewis Hamilton.

Em fevereiro desse ano, Hamilton foi anunciado como piloto da Ferrari para 2025. A declaração deixou dúvidas sobre o próximo contrato de Sainz. Especulou-se que o espanhol seria companheiro de Max Verstappen na Red Bull Racing ou de George Russell na Mercedes, mas não houve confirmação. Nessa segunda-feira, 29, o contrato multianual de Sainz na Williams foi divulgado.

Carlos Sainz Jr. será dupla de Alex Albon, piloto tailandês. Sargeant ficou dois anos na Williams e teve desempenho abaixo do esperado, pontuando apenas uma vez - no GP dos Estados Unidos, em 2023. Rene Rosin, diretor da Prema Racing, disse estar em conversa com o piloto sobre a possibilidade de migrar para a IndyCar em 2025.

O espanhol é filho de Carlos Sainz Sr., bicampeão mundial de ralí, e o segundo do seu país a vencer na Fórmula 1. Sainz Jr. iniciou na categoria em 2015, na Toro Rosso (atual Racing Bulls). Após dois anos, foi para a Renault e, em 2019, migrou para a McLaren. Ex-parceiro de equipe de Lando Norris, Sainz chegou na Ferrari em 2021. Até o momento, ele já conquistou 21 pódios e três vitórias pela escuderia italiana - a última no GP da Austrália dessa temporada, após cirurgia para retirar o apêndice.

Ainda há uma vaga na Mercedes, equipe alemã chefiada por Toto Wolff, e o nome é cotado para o assento é de Andrea Kimi Antonelli. O piloto está na Fórmula 2 e é parte da Prema Racing, ao lado de Oliver Bearman - confirmado na F1 como piloto da Haas em 2025. Com 17 anos e uma vitória na F2, Kimi pode assumir a vaga de Hamilton e ser companheiro de Russell.

“Outros pilotos assinavam contrato de um ou dois anos, o que, para nós, não é suficiente, por isso gosto de arriscar com o Antonelli, porque é um risco calculado. Se olharmos para a evolução de Piastri, ele levou um ano e meio para disputar a vitória com seu companheiro de equipe Lando Norris. E queremos provar isso com Kimi”, disse Toto em entrevista ao Autosport Wereld.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)