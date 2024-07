Em dobradinha da McLaren, Piastri vence primeira na F1 no GP da Hungria

O piloto australiano Oscar Piastri conseguiu a primeira vitória da carreira na Fórmula 1 neste domingo (21.07), no Grande Prêmio da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring, onde a McLaren fez sua primeira dobradinha desde 2021, com o britânico Lando Norris chegando em segundo. O terceiro foi o também britânico Lewis Hamilton (Mercedes), à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Piastri se mostrou eufórico depois de cruzar a linha de chegada: "É o dia com o qual você sonha desde pequeno. Obrigado à equipe, é muito bom pilotar na McLaren. O carro é muito bom, é rápido em todas as condições. A equipe me deu um carro excelente, não posso agradecer o suficiente".

Norris também estava satisfeito com o resultado: "É um ótimo dia para a equipe. Estou muito feliz, foi uma jornada muito longa para conseguir isto por méritos próprios. Parabéns ao Oscar, me passou na largada e controlou bem a corrida. Mereceu a vitória".

Ordens da equipe

O desfecho da corrida foi protagonizado pelos dois pilotos da McLaren. Norris assumiu a liderança a 20 voltas do final, após uma parada nos boxes, e respeitou as instruções de sua equipe na penúltima volta para devolver o primeiro lugar a Piastri, que não conseguiu ultrapassá-lo na pista.

Piastri tinha feito uma grande largada, pulando para a ponta na primeira curva, enquanto Verstappen, agressivo para ultrapassar Norris, evitou uma punição ao ouvir as instruções da Red Bull e devolver a posição ao britânico duas voltas depois.

Com muito calor em Hungaroring, Piastri segurou Norris até a polêmica troca de pneus: depois de várias conversas pelo rádio, o britânico devolveu contra sua vontade a primeira posição ao australiano, em um fim de semana dos sonhos para a McLaren, que agora tem o carro mais rápido, o que pode abrir a disputa do Mundial de F1.

Verstappen, cuja superioridade nos últimos anos foi ameaçada nas últimas corridas, mantém a liderança do campeonato de pilotos com 76 pontos de vantagem sobre Norris. A McLaren é a segunda no campeonato de construtores, apenas 51 pontos atrás da Red Bull.

A luta pela terceira posição na corrida também foi dura, principalmente entre Hamilton e Verstappen, que se chocaram quando faltavam algumas voltas para o fim.

Choque entre Hamilton e Verstappen

"Parabéns à McLaren pela dobradinha, é a minha família original. Pela nossa parte, a equipe fez um grande trabalho para continuar empurrando este carro, embora não tivéssemos o mesmo ritmo das McLaren", resumiu Hamilton.

"Vi Max de muito longe, ele tentou frear muito tarde. Acho que é um incidente de corrida", acrescentou o piloto da Mercedes sobre o choque com Verstappen.

Incomodado, o holandês mostrou sua irritação durante toda a corrida pelo rádio, perdendo a quarta posição para Leclerc após o toque com Hamilton. Carlos Sainz (Ferrari) foi o sexto, à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull). George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Lance Stroll (Aston Martin) fecharam o Top 10.

Classificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1h38:01.989 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +2.141 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +14.880 Charles Leclerc (MON/Ferrari) +19.686 Max Verstappen (HOL/Red Bull) +21.349 Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +23.073 Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +39.792 George Russell (GBR/Mercedes) +42.368 Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1:17.259 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:17.976 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:22.460 Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1 volta Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1 volta Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.305 na 55ª volta (velocidade média: 244,363 km/h)

Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault): problema mecânico na 34ª volta

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

Campeonato de pilotos:

Max Verstappen (HOL) 265 pts Lando Norris (GBR) 189 Charles Leclerc (MON) 162 Carlos Sainz (ESP) 154 Oscar Piastri (AUS) 149 Lewis Hamilton (GBR) 125 Sergio Pérez (MEX) 124 George Russell (GBR) 116 Fernando Alonso (ESP) 45 Lance Stroll (CAN) 24 Nico Hülkenberg (ALE) 22 Yuki Tsunoda (JPN) 22 Daniel Ricciardo (AUS) 11 Oliver Bearman (GBR) 6 Pierre Gasly (FRA) 6 Kevin Magnussen (DIN) 5 Alexander Albon (TAI) 4 Esteban Ocon (FRA) 3 Zhou Guanyu (CHN) 0 Logan Sargeant (EUA) 0 Valtteri Bottas (FIN) 0

Campeonato de construtores:

Red Bull 389 pts McLaren-Mercedes 338 Ferrari 322 Mercedes 241 Aston Martin-Mercedes 69 Racing Bulls-Red Bull 33 Haas-Ferrari 27 Alpine-Renault 9 Williams-Mercedes 4 Sauber-Ferrari 0