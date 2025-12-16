Ansiedade e desgaste na novela azulina

Numa história mal explicada, foi tirada a continuidade de Guto Ferreira. Desde então, o Remo coleciona "nãos" e "talvez", e segue sem técnico. A ansiedade da torcida gera cobranças e desgaste para Marcos Braz. O executivo diz que deve ser cobrado sim, mas por resultados.

O Remo contratar jogadores sem o técnico no processo é uma perigosa incoerência. Não contratar porque não tem o técnico é perda de tempo. Lá na frente vai ter que escolher entre as sobras. E pagar a multa rescisória de Eduardo Batista ao Criciúma é contradizer a explicação dada para a não renovação de Guto Ferreira. Como o clube não pode assumir um compromisso para o futuro, mas pode assumir outro da mesma natureza agora? E assim segue a novela azulina.

Papão prevê salto após os estaduais

Ao final dos campeonatos haverá uma grande oferta de jogadores para clubes das Séries C e D, justamente quando os clubes das Séries A e B estarão impedidos. É que as duas janelas de transferência irão de 5 de janeiro a 3 de março e de 20 de julho a 11 de setembro. Diante desse cenário, o Papão prevê salto de qualidade no time para a Série C com contratações pontuais.

O que funciona a favor antes das janelas, vai funcionar contra na segunda janela, quando os destaques da Série C viram alvos de clubes da Série B, justamente no calor das disputas por classificação e contra rebaixamento. É a crueldade do mercado para quem tem calendário mais curto, menor poder econômico, em vitrine de menor visibilidade.

BAIXINHAS

* Histórico recente de Júnior Rocha, técnico do Paysandu, na Série C. Levou Figueirense e Caxias ao quadrangular do acesso, sem subir, e ano passado conduziu a Ferroviária/SP à Série B. Busca a primeira grande glória por um clube de massa para projetar o nome.

* Dupla Re-Pa contratou 74 jogadores nesta temporada. Foram 41 do Leão Azul, que conquistou o título estadual e o acesso à Série A. Fechou no lucro! E 33 do Papão, que conquistou a Supercopa Grão Pará e a Copa Verde, mas sofreu rebaixamento à Série C. Fechou no prejuízo!

* Em matéria de custo x benefício o volante Dudu Vieira, sul matogrossense, 31 anos, foi a pior contratação do Paysandu. Não emplacou titularidade, participou de apenas 13 jogos, perdeu "pênalti" na decisão estadual. Para fechar, está em batalha contra o clube na Justiça do Trabalho.

* Nas contratações do Remo o pior resultado foi do meia Dodô. Jogador caro, ele até começou bem e teve dias de xodó, mas murchou e caiu no esquecimento. Fez 19 jogos, nenhum integral, e marcou três gols, todos no Parazão.

* Festejado por uns, despercebido para outros, o ex-goleiro Emerson volta para Belém como treinador de goleiros do Papão. Emerson, agora com 40 anos, é o recordista da Série B com os 1.108 minutos sem tomar gol, pelo Papão, no campeonato de 2016.

* Jurídico do Remo já trabalha na construção do recurso ao Pleno do STJD contra a decisão de ontem. Em primeira instância o clube foi apenado com a perda de um mando de jogo pela briga de torcidas no jogo contra o Avaí, em Florianópolis. Nico Ferreira e Diego Hernandez suspensos por quatro jogos no campeonato brasileiro.

* Este ano o Remo começou a temporada com suspensão a cumprir na Série B, mas conseguiu antecipar para a Copa Verde e cumpriu no jogo contra o São Raimundo de Roraima. Foi eliminado na CV sem o testemunho da torcida. A pena havia sido causada pela mesma "torcida organizada", em jogo contra o ABC, Natal.