Lewis Hamilton quebra o silêncio e fala sobre ida para Ferrari: 'Sonho de infância'

A Ferrari surpreendeu o mundo ao anunciar a contratação de Lewis Hamilton para a temporada de 2025 na F1. A notícia deixou os fãs do esporte chocados, pois o piloto inglês tinha uma relação afetiva e de sucesso com a Mercedes. Neste sábado (3), o heptacampeçao quebrou o silêncio e falou sobre a mudança para o time italiano.

No longo comunicado, Lewis disse que era um sonho de infância pilotar pela Ferrari e que agora, depois de 17 temporadas na Fórmula 1, poderia realizar esse desejo.

"Me sinto incrivelmente bem afortunado, após ter conquistado coisas com a Mercedes que só poderia ter sonhado como criança, que eu agora tenha a chance de realizar outro sonho de infância. Dirigir no vermelho da Ferrari", disse Hamilton.

O heptacampeão deixou claro que foram dias cheios de emoções para ele. O piloto agradeceu a parceria que teve ao longo dos anos com a Mercedes, na qual trabalhou desde as categorias de base, e lembrou do conselheiro da equipe alemã, Niki Lauda, que faleceu em 2019. O tricampeão mundial de F1 foi um dos responsáveis por levar Lewis para a Mercedes.

"Mercedes tem sido uma parte enorme da minha vida desde os meus 13 anos, então esta decisão foi a mais difícil que já tive de tomar. Estou incrivelmente orgulhoso de tudo o que conquistamos juntos e estou muito grato por todo o trabalho duro e dedicação de todos com quem trabalhei por todos esses anos, e é claro a Toto, por sua amizade, direção e liderança. Juntos, nós conquistamos títulos, quebramos recordes e nos tornamos a parceria equipe-piloto mais bem sucedida da história da F1. E é claro que não posso me esquecer de Niki, que foi um enorme apoiador e de quem sinto a falta todos os dias", escreveu o piloto.

Apesar de todo o sucesso com o time, tendo conquistado oito títulos do campeonato de construtores e seis de pilotos, Hamilton afirmou que "era o momento certo de fazer uma mudança e aceitar um novo desafio". Ele justificou a ida para a Ferrari relembrando de quando saiu da McLaren e para a Mercedes, em 2013. Na época, muitos criticaram a decisão do heptacampeão, mas, a parceria com a equipe acabou sendo uma das mais bem sucedidas na Fórmula 1.

"Ainda me lembro da sensação de dar um salto de fé no desconhecido quando me juntei à Mercedes em 2013. Algumas pessoas não entenderam na época, mas eu estava certo em fazer essa mudança na época, e é o mesmo sentimento que tenho agora novamente. Estou empolgado em ver o que posso trazer a esta nova oportunidade e o que podemos fazer juntos", apontou.

Mesmo com anunciou da mudança, Lewis ainda disputará a temporada de 2024 com a Mercedes. Com isso, o inglês afirmou que está focado no desenvolvimento do carro para o ano e em, principalmente, fazer o time voltar a vencer na F1.

"Meu foco é na próxima temporada e em voltar à pista com a Mercedes. Estou mais motivado que nunca, estou em melhor forma e mais focado que nunca, e quero ajudar a Mercedes a vencer de novo. Estou 100% comprometido ao trabalho que preciso fazer e determinado a terminar minha parceria com a equipe no ponto alto",

Por fim, Hamilton agradeceu aos fãs pelo apoio e carinho, deixando claro que os torcedores são parte importante do processo para ele. "Vocês me levantaram conforme eu persigo meus sonhos e eu espero continuar a orgulhar vocês. Como sempre, envio meu amor e energia positiva a vocês", finalizou Lewis Hamilton.

A parceria entre o heptacampeão e a Mercedes é considerada a mais bem sucedida da história da F1. Hamilton tem seis títulos mundiais de pilotos e oito de construtores pelo time, venceu 82 vezes pela equipe alemã, conquistou 148 pódio, fez 78 poles position.

No total, Lewis tem 103 vitórias na carreira, até o momento, 104 poles e 7 seis títulos mundiais, sendo o último em 2020. O contrato com a Ferrari deve durar pelo menos três anos.