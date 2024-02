Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, deixa a Mercedes e vai correr pela Ferrari em 2025

O piloto Lewis Hamilton vai deixar a equipe Mercedes ao final 2024. A próxima temporada da Fórmula 1, que inicia no dia 21 de fevereiro, será a última do inglês pela "Flecha de Prata". O comunicado, uma enorme surpresa para a categoria, veio a público simultaneamente pelo piloto e pela equipe alemã às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (1), após horas de rumores que começaram com o "furo" divulgado pela SkySports logo cedo. A partir de 2025, Hamilton vai correr pela tradicional Ferrari.

Na nota publicada no site oficial da Mercedes-AMG, Hamilton afirmou ter sido a decisão mais difícil que já tomou na carreira. O piloto havia renovado contrato com a equipe alemã no ano passado, com vínculo até o final de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano. Porém, agora, o piloto informou que não acionará esta cláusula e deixará o time ao término da atual temporada.

“Tive 11 anos incríveis com esta equipe e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde os meus 13 anos. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar. Mas é o momento certo para dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio", escreveu Hamilton.

“Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto [Wolff, chefe da equipe] por sua amizade e liderança e quero terminar juntos em alta. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho possível nesta temporada e fazer do meu último ano com os Silver Arrows um ano inesquecível.”

Dez minutos após a confirmação da saída da Mercedes, a Ferrari confirmou o acordo com Lewis Hamilton para guiar o time a partir de 2025. O inglês deverá ter como companheiro de equipe o monegasco Charles Leclerc, que na última semana renovou com Scuderia por um prazo ainda não divulgado pelos italianos.

"A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato plurianual", comunicou nas redes sociais.

Maior da história

Lewis Hamilton, que recentemente completou 39 anos, é considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Ele possui sete títulos mundiais, empatado com o alemão Michael Schumacher. Só pela Mercedes foram 222 corridas, 82 vitórias, 148 pódios e 78 poles positions. Somando o período em que defendeu a McLaren, no início da carreira, o piloto inglês possui impressionantes 332 corridas, 103 vitórias, 197 pódios, 197 pódios.