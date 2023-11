Lewis Hamilton nega possível ida para RBR após declarações de gestor da equipe austríaca

O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, desmentiu os rumores sobre uma possível troca de equipe para a temporada 2024. O piloto britânico se pronunciou pela primeira vez sobre as falas do chefe da Red Bull Racing (RBR), Christian Horner, sobre conversas acerca de uma possível vaga na equipe austríaca.

‘Eu não sei de onde saiu essa história. Na verdade, veio de Christian (Horner) mas não entendo o que ele está falando porque ninguém da minha equipe falou com ele, eu não falo com Christian há anos. Na verdade, ele veio pedir para nos encontrarmos há algum tempo, este ano, mas foi isso ", disse Hamilton à Skysports F1, nesta quinta-feira (23).

Christian Horner revelou ao portal britânico Daily Mail, que teria sido procurado pelos empresários de Hamilton enquanto o piloto negociava sua renovação de contrato. Segundo a RBR, o contato teria partido de Anthony Hamilton, pai do multicampeão.

‘Tivemos muitas conversas nos últimos anos sobre Lewis se juntar a nós. Eles (a equipe de Hamilton) me procuraram algumas vezes. Mais recentemente, esse ano, houve uma sondagem sobre algum interesse. Ele também encontrou John Elkann (presidente da Ferrari), acho que tiveram conversas bem sérias. Foi por volta do GP de Mônaco’, declarou Horner.

A renovação do contrato de Hamilton com a Mercedes foi anunciada oficialmente no fim de agosto deste ano, sucedendo uma série de rumores que o ligavam até mesmo à Ferrari. O inglês vai continuar com o time pelo qual corre desde 2013 até o final de 2025.