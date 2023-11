Fórmula 1: Interlagos recebe 20ª etapa desta temporada; saiba tudo sobre a corrida

O Grande Prêmio de São Paulo, a 20ª etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, ocorre neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Com apenas três corridas restantes no campeonato, esta etapa representa o último fim de semana Sprint do ano, que será neste sábado (4), às 15h30. A corrida principal programada para o domingo (5), às 14h.

O circuito de Interlagos, com uma extensão total de 4,309 quilômetros, é conhecido por seu traçado sinuoso e diversificado, composto por um total de 15 curvas, sendo 9 curvas para a direita e 6 para a esquerda. Essa combinação de retas longas e curvas fechadas exige uma configuração de carro equilibrada, enquanto as equipes buscam encontrar o equilíbrio ideal entre velocidade e estabilidade.

Além disso, a altitude da cidade de São Paulo, situada a cerca de 800 metros acima do nível do mar, desempenha um papel crucial, impactando a aerodinâmica e o desempenho dos motores, tornando a corrida ainda mais imprevisível e emocionante.

Homenagem

A equipe Mercedes divulgou nas redes sociais o capacete especial que o piloto inglês Lewis Hamilton vai usar no GP de São Paulo. O capacete apresenta as cores da bandeira do Brasil e destaca o Cristo Redentor, acompanhado pela frase "Still we rise" (Nós nos levantaremos), que é tradicional nos capacetes do piloto britânico. Lewis Hamilton também levantou a bandeira brasileira durante a apresentação.

Durante sua chegada a Interlagos na manhã de quinta-feira (2), o heptacampeão apareceu vestindo um conjunto de calça e jaqueta criados pelo estilista Gerrit Jacob, com um fundo preto grafitado em verde e amarelo, com a bandeira do Brasil desenhada na calça e o rosto de Ayrton Senna nas costas da jaqueta.

Para aumentar o recorde?

Max Verstappen, atual tricampeão da F1 e já vencedor do título deste ano, conquistou sua 16ª vitória em 19 etapas da temporada 2023 com o triunfo no GP do México no fim de semana passado. O holandês busca aumentar ainda mais esse recorde neste fim de semana.

Críticas

No entanto, durante o treino livre único desta etapa, Fernando Alonso fez críticas contundentes ao estado da pista no Autódromo de Interlagos. Alguns pilotos enfrentaram problemas de aderência na sessão, que antecede a classificação para a corrida de domingo: “Está em péssimo estado, cheio de pedras. Não está no padrão da F1", reclamou o espanhol pelo rádio da Aston Martin.

De contrato renovado

Por fim, na sexta-feira (3), a Fórmula 1 anunciou que o GP de São Paulo foi assegurado no calendário da categoria até 2030. O contrato vigente originalmente encerraria em 2025, mas as partes envolvidas optaram por uma extensão de mais cinco anos.

O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva que contou com a presença do CEO da F1, Stefano Domenicali, do promotor do GP de São Paulo, Alan Adler, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que relembrou que o contrato atual foi assinado durante a gestão de Bruno Covas, falecido em 2021.