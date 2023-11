Fórmula 1: Lewis Hamilton usa capacete com bandeira do Brasil e Cristo Redentor em GP de São Paulo

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, vai usar um capacete personalizado com a bandeira do Brasil e o Cristo Redentor no Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que acontece neste fim de semana.

O capacete tem as cores verde, amarelo e azul da bandeira brasileira, com um detalhe do Cristo Redentor na parte superior. Na lateral, está a frase "still we rise", ou "nós nos levantaremos" em português.

A Mercedes apresentou o capacete através das redes sociais. "Por você, Brasil", escreveu a equipe. A apresentação do capacete foi feita horas depois de o heptacampeão chegar a Interlagos, na manhã desta quinta-feira (2), vestindo um conjunto com a bandeira do Brasil desenhada na calça e o rosto de Ayrton Senna nas costas da jaqueta.

A homenagem ao país e ao tricampeão mundial brasileiro se une a uma série de demonstrações de amor ao Brasil que Hamilton faz. Em 2022, o piloto foi homenageado com o título de cidadão brasileiro honorário.

O GP deste ano será disputado neste final de semana. No sábado (4) haverá a corrida sprint, às 15h30; e a prova principal será no domingo (5), com largada marcada para as 14h.

