Fórmula 1: Lewis Hamilton presta tributo a Ayrton Senna antes de grande prêmio de São Paulo

Lewis Hamilton, conhecido por seu estilo autêntico no mundo da moda, marcou presença no paddock da Fórmula 1, em Interlagos, com uma peça de destaque: uma jaqueta estilizada com a imagem de Ayrton Senna. A homenagem também apareceu em uma postagem oficial do piloto no Instagram, seguida da frase em português "Senna sempre" (veja abaixo).

O heptacampeão nunca escondeu sua admiração pelo Brasil e sua reverência ao tricampeão Senna. Em suas visitas a São Paulo, o piloto #44 costuma preparar capacetes especiais em homenagem ao país.

Dessa vez, Hamilton foi além, prestando um tributo especial ao Brasil e ao seu ídolo. A parte de trás da jaqueta de couro preta exibe os característicos olhos de Senna, destacados dentro do icônico capacete amarelo. A calça, em sintonia com a jaqueta, apresenta listras verdes e amarelas, em uma alusão à bandeira nacional.

Cidadão honorário brasileiro, Hamilton também recriou o gesto emblemático de Ayrton Senna durante o GP de São Paulo de 2021, celebrando sua vitória de forma marcante ao segurar a bandeira do país.

Hamilton pegou a bandeira brasileira após a vitória e comemorou junto ao público (Reprodução/F1 TV)

O Grande Prêmio de São Paulo deste ano será disputado neste final de semana. No sábado (4) haverá a corrida sprint, às 15h30; e a prova principal será no domingo (5), com largada marcada para as 14h.