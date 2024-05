De Alenquer, paraense Alessandro Costa vence peruano no UFC e leva bônus de Perfomance da Noite

O UFC 301, realizado no último sábado (4), no Rio de Janeiro, teve outro paraense, além de Michel Pereira, em ação e que roubou a cena. Alessandro Costa abriu o card preliminar do evento em uma luta contra o peruano Kevin Borjas na categoria do peso-mosca (até 57 kg) e venceu por nocaute técnico no segundo round do combate.

A apresentação rendeu ao paraense um dos quatro bônus de Performance da Noite, no valor de 50 mil dólares (mais de R$ 250 mil). Michel Pereira, que venceu por finalização o ucraniano Ihor Potieria, também conseguiu um dos prêmios pela atuação no octógono.

"Foi a primeira luta, eu tinha que dar um bom show para poder começar bem o evento e eu acho que fiz certo. Foi a primeira vez que lutei no Brasil, estou muito feliz e acho que agora o povo brasileiro sabe quem eu sou... tudo o que aconteceu na luta foi o que a gente treinou e esperava, então, para nós, não foi nada novo", declarou o paraense em entrevista para o UFC Brasil após o duelo.

Alessandro é um dos lutadores que podem crescer na categoria dos moscas (até 57 kg). Na luta, o paraense apostou nos chutes baixos para marcar pontos e desestabilizar a base de Borjas. O combate ficou mais pegado entre dois, com bons golpes e trocação dos dois lados.

Contudo, no segundo round, Alessandro foi com vontade de finalizar o duelo e castigou, ainda mais, o adversário com os chutes. Em um dos golpes, o peruano foi ao chão e o paraense aproveitou para dar socos e vencer a luta.

Este foi o segundo triunfo do lutador no UFC. Ele tem quatro lutas na organização e já enfrentou nomes de peso da categoria, como Steve Erceg - que foi desafiante ao cinturão da divisão contra Alexandre Pantoja -, e o terceiro colocado do ranking Amir Albazi. Com a vitória marcante no evento, o paraense espera que o próximo duelo seja contra um atleta ranqueado.

Alessandro Costa é natural de Alenquer, região do Baixo Amazonas. Tem 28 anos e soma 14 vitórias e quatro derrotas na carreira. O paraense conquistou o contrato no UFC após participação no Contender Series, reality do presidente da organização Dana White.