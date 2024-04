Shaquille O’Neal diz ter sido defendido por Vitor Belfort: 'Nocauteou uma pessoa por mim'

Shaquille O’Neal, ícone da NBA, desenvolveu uma forte amizade com o brasileiro Vitor Belfort, que o introduziu ao mundo das lutas. O ex-pivô gigante, com seus impressionantes 2,16 m, revelou que Belfort já o defendeu em uma situação complicada.

Em uma entrevista ao podcast Pound 4 Pound, Shaq contou que Belfort nocauteou um sujeito durante uma festa para protegê-lo. Diante disso, o norte-americano assumiu o controle da situação para evitar problemas para o brasileiro.

"Ele [Belfort] nocauteou alguém por mim. O cara estava falando um monte de bobagens, então Vitor apareceu do nada e 'Bing bing'. Eu fiquei olhando para o cara caído e disse: 'Vitor, vá embora'. Ele respondeu: 'Não cara, bla, bla bla'. Então eu disse: 'Cara, saia daqui logo! Vai embora, eu cuido disso'. Quando a polícia chegou, eu apenas dei de ombros", detalhou Shaq.

A amizade entre Shaquille O’Neal e Vitor Belfort começou em 1996, quando Belfort, ainda no início de sua carreira no esporte, convidou o astro da NBA para assistir a sua luta contra Jon Hess em um bar. Shaq aceitou o convite, marcando sua estreia em eventos de luta. Ele testemunhou Belfort dominar o combate e nocautear seu oponente no primeiro round.

A partir desse encontro, a amizade entre os dois só cresceu. Belfort foi fundamental para persuadir O’Neal a se envolver no MMA, algo que, segundo o próprio atleta, foi crucial para sua forma física durante seu auge na NBA.