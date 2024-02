Eternizado! Orlando Magic aposenta camisa 32 de Shaquille O´Neal na NBA

Ícone do basquete norte-americano, o ex-jogador Shaquille ONeal foi eternizado no Orlando Magic. Em uma cerimônia realizada na última terça-feira (13), o time aposentou a camisa de número 32 que era usada pelo ex- atleta.

Com isso, O´Neal se tornou o primeiro jogador do clube a ser homenageado com o ato e o quarto ex-jogador da NBA a ter o número imortalizado em três ou mais equipes.

"De todas as cerimônias, esta é a mais empolgante. Jogando por quatro anos aqui e indo às Finais uma vez, ganhando uma cerimônia e ninguém mais pode usar o número. Eu nunca pensei que chegaria neste dia. Significa muito, pois vários grandes jogadores jogaram aqui, mas eu ser o primeiro é uma honra. No Lakers, eu meio que forcei para acontecer porque eu queria meu nome lá no alto", declarou o ex-jogador.

Em atividade, Shaquille jogou durante três temporadas pelo Orlando Magic, sendo escolhido na posição do Draft em 1992. O então jogador ajudou a levar o time para a final da Conferência Leste da NBA, em 1994/95 e na temporada seguinte.

Além dos Magic, O´Neal também teve a camisa eternizada pelo Los Angeles Lakers, sendo tricampão da NBA pelo clube, e pelo Miami Heat, conquistando o título em 2006.

Agora, Shaq faz parte do seleto grupo de jogadores da NBA que tiveram suas camisas imortalizadas em três ou mais clubes diferentes. Os ex-jogadores Wilt Chamberlain, Pete Maravich e Bill Russel - que teve o número 6 aposentado pela própria NBA - conquistaram o feito.

Shaquille O´Neal conquistou quatro títulos da NBA, três prêmios de MVP (jogador mais valioso e importante da liga) e foi reconhecido como um dos pivôs mais importantes da história do basquete.