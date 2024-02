Campeã com o Brasil, ex-jogadora de basquete Iziane Marques visita Usina da Paz do Icuí-Guajará

A ex-jogadora de basquete Iziane Marques, atual secretária nacional de esportes de alto desempenho do Governo Federal, visitou nesta segunda-feira (12) a Usina da Paz localizada no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A visita da ex-atleta a capital paraense coincidiu com a participação da seleção brasileira feminina de basquete no torneio Pré-Olímpico.

Iziane, que dedicou grande parte de sua carreira representando o Brasil em competições internacionais, incluindo as Olimpíadas de 2004 e 2016, e a Copa do Mundo de 2006, aproveitou a estadia na cidade para conhecer de perto um dos maiores projetos de cidadania do Brasil.

A Usina da Paz atua como uma interventora social em territórios vulneráveis, proporcionando uma variedade de serviços, como esportes, lazer, saúde, inclusão social por meio de oficinas profissionalizantes e reforço escolar. Durante a visita, a secretária nacional teve a oportunidade de explorar as instalações e falou sobre a relevância do projeto.

"Eu já tinha entendido a importância das Usinas dentro dos territórios de vulnerabilidade social e hoje pude realmente perceber a grandiosidade deste projeto. É importantíssimo que as políticas públicas se intercalem na promoção, não só da paz, mas da dignidade humana", declarou Iziane.

A visita contou com a presença da Secretária Adjunta de Articulação da Cidadania, Alessandra Amaral, que também ressaltou a importância do trabalho realizado pelas Usinas da Paz.

“A gente se sente muito honrado em mostrar como o Governo do Estado vem transformando a vida das pessoas nas comunidades atendidas, desde 2019, pelas Usinas. É muito gratificante saber que tudo que ela vivenciou aqui será levado para Brasília e multiplicado”, destacou a gestora.

A trajetória de Iziane Marques no esporte, incluindo sua participação na WNBA, a principal liga de basquete feminino do mundo, foi destacada durante a visita, evidenciando a relevância da experiência da ex-atleta na formulação e implementação de políticas esportivas e sociais.