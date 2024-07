Esporte e Lazer: Torneio de beach tennis movimenta verão na Praia de Atalaia neste sábado (27)

O beach tennis conquistou os amantes de esportes. A modalidade, que combina o vôlei de praia com o tênis, atraiu muitos praticantes e se tornou um fenômeno mundial. Com isso, neste sábado (27), o Grupo Líder realiza o 1ª Torneio de Férias de Beach Tennis. A disputa é sediada na praia do Atalaia, uma das mais populares no verão amazônico, em Salinópolis, e ocorre desde o dia 13 de julho.

O evento promete ser uma grande experiência para os apaixonados por esporte e natureza. O torneio contará com as disputas tradicionais em duplas de várias categorias. Além disso, a organização oferece um espaço para além do esporte.

Para aliar o esporte ao lazer, o local terá espaços de relaxamento, tendas, áreas para ações promocionais, banheiros químicos e toda estrutura necessária para proporcionar a melhor experiência aos praticantes.

Além disso, a organização do torneio também se comprometeu com as questões ambientais, já que o beach tennis, em sua natureza, é praticado ao ar livre e em contato com o meio ambiente. Durante o evento, será realizada a coleta seletiva com o apoio da Transforma, empresa responsável pela reciclagem dos resíduos, além de informações de conscientização a todos os participantes, incluindo staff e patrocinadores. O evento será aberto ao público.

Disputas foram realizadas nos finais de semana de julho (Divulgação)

O beach tennis é uma modalidade que alia a prática esportiva com saúde e bem-estar. O esporte trabalha todo o corpo de modo simultâneo, proporcionando desenvolvimento físico, resistência, além de ajudar a ter reflexos rápidos e estimular uma vida mais saudável.

Programação

A disputa ocorre desde o primeiro final de semana de julho e encerra neste sábado (27). O dia será marcado pelas disputas do Torneio de Beach Tennis, que terão premiações para os vencedores que variam entre R$ 800,00 a R$ 2.500. As partidas começam às 13h e vão até às 18h, na praia do Atalaia. No entanto, desde às 9h, as outras atrações do evento estarão abertas para todos.