Esportes amadores viram opção para quem quer se divertir na praia; vídeo

O verão amazônico está no auge, com pessoas lotando praias e balneários por todo o Pará, principalmente aos finais de semana. Além da busca por um mergulho nas águas, quem viaja também quer aproveitar para se divertir, e os esportes amadores costumam ser uma boa opção até para quem não costuma praticar modalidades.

Para ajudar quem quer incluir esportes amadores nas viagens de verão, a equipe de esportes de O Liberal listou algumas das modalidades para quem não quer perder a oportunidade de misturar atividade física e lazer.

Vôlei de Areia

Raica Teixeira e Caio Assis jogam vôlei na praia de Salinas (Thiago Gomes/ O Liberal)

Para jogar vôlei de areia, é preciso uma quadra ou um espaço na areia, organizando-se em duplas ou pequenos times. O objetivo é marcar pontos fazendo a bola tocar no chão do lado adversário, podendo tocar na bola até três vezes antes de passar. O jogo inicia com um saque, e a comunicação entre os jogadores é essencial.

"Vôlei é bom porque a gente gasta energia. Quando venho pra praia tem que ter uma bola de vôlei. Ficamos jogando aqui o dia inteiro. Só paramos quando o sol tá muito quente ou quando começa a anoitecer. Se não tiver uma bola pra jogar, a gente dá um jeito, pede emprestado de alguém ou faz uma coleta pra comprar uma. Não tem como ficar sem jogar", disse o estudante Caio Assis, de 17 anos, natural de Ananindeua.

Futebol na Areia

Júlio César gosta de jogar futebol nas férias (Thiago Gomes/ O Liberal)

No futebol de areia, escolhe-se uma área firme na praia. As equipes têm de 3 a 5 jogadores, e o objetivo é marcar gols na "trave" improvisada. As regras são semelhantes ao futebol tradicional, mas a resistência da areia exige mais força e técnica.

"A gente costuma vir nos finais de semana, pra curtir a praia e jogar uma 'altinha'. Nós trazemos uma bola de futvôlei, mas se não tiver a gente se entroca com o pessoal da praia e todo mundo brinca junto", disse o estudante Júlio César, de 18 anos, que mora em Belém, mas usou o final de semana em Salinas para jogar com os amigos.

Queimada

Para jogar queimada, delimite uma área na areia e divida os participantes em duas equipes. Um time arremessa a bola para acertar os jogadores do outro time, que podem se esquivar. Se atingido, o jogador sai, mas muitas regras permitem que os eliminados permaneçam atuando na partida. O jogo dura até que um time seja completamente eliminado.

Frisbee

Para jogar frisbee, reúna um grupo em um espaço aberto e lance o disco. O objetivo é que os jogadores peguem e passem o frisbee, evitando que ele caia no chão.

Frescobol

Alexânia dos Santos veio de Canaã dos Carajás para jogar frescobol e Salinas (Thiago Gomes/ O Liberal)

No frescobol, os jogadores usam raquetes para bater uma bola, mantendo-a sempre no ar. O objetivo é não deixar a bola cair, promovendo um jogo contínuo e cooperativo.

"A gente é apaixonado por Salinas por isso. Aqui temos uma faixa grande de área e dá pra jogar fescobol sem atrapalhar ninguém. Além disso, podemos colocar o carro na areia e cutir o dia com a família", explicou Alexânia dos Santos, estudante de psicologia e moradora de Canaã dos Carajás.

Cinco Cortes

No jogo de cinco cortes, usa-se uma bola, geralmente de vôlei, na água. Cada jogador deve tocar a bola, e no quinto toque, alguém é eliminado. O número de toques pode variar conforme combinado pelos participantes.

Pipa

A brincadeira de pipa envolve soltar e manobrar uma pipa no céu, usando linha e um espaço aberto. É preciso soltar a linha para que a pipa ganhe altura e controlá-la para mantê-la estável. Linhas cortáveis são proibidas por lei devido ao risco que representam.

Bandeirinha

O jogo de bandeirinha é jogado por dois times que tentam capturar a bandeira adversária enquanto protegem a sua. Os jogadores devem correr para pegar a bandeira e voltar sem serem tocados. Se tocado, o jogador sai ou fica "preso" até ser liberto por um companheiro. O primeiro time a capturar a bandeira vence.