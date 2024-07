Primeiro Torneio de Férias de Beach Tennis em Salinas começa neste sábado (13)

Neste sábado (13), ocorreu a abertura do 1º Torneio de Férias de Beach Tennis, na praia do Atalaia, em Salinas. O torneio segue nos dias 20 e 27. A programação é uma organização do Grupo Líder e, além de promover diversão e esporte, ainda está premiando os participantes, com valores que variam entre R$ 800,00 a R$ 2.500.

Na manhã deste sábado, o torneio premiou as categorias A + B, que faz parte do grupo avançado e intermediário. Paulo Santos, que é coordenador do evento, explica que a ideia do Grupo Líder é de promover, por meio do beach tennis, um momento de descontração, esporte e lazer aos veranistas.

“As quadras estão montadas na areia do Atalaia para receber atletas e fãs do esporte. A cada etapa, vamos fazer as premiações aos participantes em dinheiro, que variam de R$ 800 a R$ 2. 500 reais”, afirmou o coordenador.

O professor Belém, que também trabalha com organização de torneios, explicou que cada categoria conta com 12 duplas. As inscrições foram realizadas pelo site do Grupo Líder. Mas ainda há um cadastro de reserva, pois, caso ocorra desistência de participantes, novos atletas vão ter a chance de participar do torneio.

VEJA MAIS

A atleta Ana Claro Fialho, que faz parte da categoria open, diz que que ficou feliz em ver a oportunidade de crescimento do esporte tanto de forma profissional como também amadora.

Além das quadras de torneio, o Grupo Líder oferece espaços de relaxamento, tendas, áreas promocionais. O objetivo é que 1º Torneio de Férias de Beach Tennis seja memorável, marcando o calendário de eventos de verão da região Norte do Brasil.