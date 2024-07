Maré alta reduz número veranistas no Atalaia na manhã deste sábado (13)

O segundo final de semana do mês de julho é movimentado em Salinas, mas na manhã deste sábado (13), a praia do Atalaia registra pouco movimento em decorrência do horário de pico da maré alta, ao meio-dia. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup) não registrou ocorrências graves até o fim da manhã deste sábado.

O coronel EdLin, da Polícia Militar do Pará, que está no comando das operações neste final de semana no ponto da Segup, na praia do Atalaia, informa que até o momento o segundo final de semana não registra ocorrências graves.

“Inclusive, nesse final de semana ainda não tivemos ocorrências de arrombamentos. Na semana passada tivemos cinco ocorrências desse caso, mas já efetuamos duas prisões”, declarou o coronel.

Sobre o movimento mais tranquilo de veranistas , no Atalaia, na manhã de sábado, o coronel disse que se deve ao horário da maré alta, pois afasta os carros da praia.

“A expectativa é que a praia comece a lotar as tarde , quando a maré começa a esvaziar” , pontua.

Tranquilidade

O bancário Carlos Azevedo, aproveitou a tranquilidade para levar a família para um banho de praia. “A cidade está lotada, mas a praia ainda está tranquila, pois as pessoas costumam vir mais tarde. Como estou com crianças eu prefiro vir quando tem pouco movimento” destaca.

Carlos completa que frequenta Salinas há mais de 30 anos e sempre está no roteiro de férias de julho na praia do Atalaia.

Quem também está gostando da tranquilidade da praia e da fiscalização da praia é o funcionário público Igor Juliano, que diz que como frequentador de Salinas percebe uma organização melhor neste ano.

“Eu gosto muito de vir para Salinas e, principalmente, quando está assim nesse clima. A cidade está cheia, mas também está organizada. Estamos aqui sem tumulto “, comemora o veranista.