Verão 2024: saída de Belém tem fluxo de veículos intenso pela noite com congestionamento

O movimento de saída de Belém na BR-316 se intensificou e gerou congestionamento de vários quilômetros a partir do meio da tarde até o início da noite. A partir das 16h, foi registrado um intenso movimento, com congestionamento de quatro a cinco quilômetros do 6 Km da BR-316 até Marituba.

Um acidente foi registrado entre um motociclista e um carro em frente ao Instituto de Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP) pela tarde. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atendeu o motociclista que foi encaminhado para o hospital. Após às 18h, o trânsito começou a voltar à normalidade, mesmo continua intenso.

Na manhã desta sexta-feira (12/07), foi considerado tranquilo pelo Departamento Estadual de Trânsito. No trecho de Marituba, em frente ao Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no km 13 da Rodovia BR-316, os veículos trafegam com o fluxo sem congestionamento por volta das 9h desta manhã.

No segundo final de semana do mês de julho a expectativa é de intenso movimento nas principais praias e balneários do Pará como Mosqueiro, Salinópolis, Bragança e outras localidades do território paraense.

O coordenador de operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Ivan Feitosa, informou que, até por volta das 9h20, o fluxo foi considerado tranquilo, mas a expectativa é que o movimento de saída aumente nas próximas horas do dia. Por volta de 8h40, ocorreu uma colisão envolvendo motociclistas no entroncamento, mas sem registro de morte, conforme detalhamento do coordenador de opeçaões do Detran

Orientações

Na última quinta-feira (11), o coordenador de operações e fiscalização do Detran explicou que, em alguns trechos da BR-316, as pistas do BRT Metropolitano serão liberadas, a partir do quilômetro 05 e, no perímetro entre Ananindeua e Marituba, a partir da avenida Independência, onde estão concentradas as obras na rodovia. Outra medida é o controle do tempo semafórico em trechos de maior fluxo como alternativa para ajudar na fluidez do trânsito.

Já sábado (13), o período da manhã também deve registrar grande fluxo, desde às 7h até às 14h. Portanto, o ideal é que o veranista que se deslocar no sábado opte em sair até 6h ou à tarde. “É aconselhável planejar os horários de partida para evitar transtornos, já que pode ocorrer certa lentidão nos períodos de maior fluxo e, o contrário, pista praticamente livre em horários de menor movimentação”, explica Feitosa.

Outra dica do Detran é dirigir com atenção e realizar a manutenção do veículo antes da viagem, já que qualquer colisão entre os veículos, mesmo de pequena monta, e qualquer pane que obrigue o veículo a estacionar no meio da rodovia vai causar interdição da faixa, tornando o trânsito mais lento. Toda a movimentação na BR-316 é monitorada pelos agentes de fiscalização por meio da Central de Operações Viárias – Sentinela.

O retorno também deve exigir atenção sobre os horários que costumam gerar lentidão entre Marituba e Ananindeua. “O ideal é voltar no domingo pela manhã e evitar retorno na segunda-feira de manhã, já que a rodovia já registra um fluxo intenso normal neste dia”, atenta Ivan Feitosa.