Imagem Peregrina de Nazaré é saudada em Santarém, no oeste do Pará

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a mesma que segue pelas ruas de Belém no Círio, no segundo domingo de outubro, cumpriu programação de visitas no município de Santarém, no oeste do Estado do Pará, no sábado (12) e no domingo (13). A imagem da Rainha da Amazônia foi saudada por onde passou conduzida por uma comitiva reunindo integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré e de Guarda de Nazaré, e, em especial, pelo arcebispo de Santarém, dom Irineu Roman, além de uma equipe de apoio.

Um dos momentos mais marcantes da programação se deu com a participação da Imagem Peregrina no Mini Círio do balneário de Alter do Chão, realizado no sábado à noite. Essa foia a terceira edição do Mini Círio e contou com cerca de quatro quilômetros de percurso.

A visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a Santarém começou em julho de 2017, quando a devota Sabrina Tainá solicitou à Igreja a vinda desse símbolo da fé paraense à Cidade Pérola do Tapajós. Em 2025, a Imagem Peregrina visitou 23 locais em Santarém, como igrejas, órgãos de Segurança Pública, o Lar São Vicente de Paulo e hospitais públicos e privados.

A programação das visitas da Imagem Peregrina terminou no começo da noite deste domingo (13), com a celebração da Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Santarém.