Ponto de lentidão é registrado na BR-316 no retorno a Belém, neste domingo (13)

Um ponto de lentidão foi registrado na tarde deste domingo (13) na rodovia BR-316, no sentido Belém, especificamente no trecho de Marituba, logo após o limite com Benevides. Por volta das 16h, o fluxo de veículos era considerado razoável, mas o trânsito seguia em ritmo mais lento, exigindo paciência dos motoristas.

Segundo informações de condutores, o motivo da lentidão foi o aumento do tráfego de retorno de quem passou o fim de semana em áreas do litoral paraense, como o distrito de Mosqueiro, ou no interior do estado.

Sem engarrafamentos registrados na BR 316 na tarde deste domingo (Igor Mota/ O Liberal)

Até o momento, não há registros de engarrafamentos na rodovia. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho e, se possível, busquem horários alternativos para evitar o pico de retorno.

